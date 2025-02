PASO en CABA: el PRO espera una definición nacional para sacar la ley

Los votos están. Pero no firmes. En el PRO confían en que a mediados de febrero se sancionará un proyecto que envió Jorge Macri para suspender las primarias en la Ciudad y, así, poder mover la fecha de las elecciones porteñas (que se desdoblaron de las nacionales) para mayo. Sin embargo, los legisladores amarillos esperarán una señal de Diputados, donde el Gobierno mandó una iniciativa para eliminar las PASO directamente.

En este contexto, si bien en la Legislatura porteña hay consenso sobre la idea de que no haya primarias para elegir la mitad de los diputados de la Ciudad (30 de 60), por ahora el bloque de La Libertad Avanza que encabeza Pilar Ramírez (amiga y dirigente de máxima confianza de Karina Milei) pretende que se eliminen y no que se suspendan. El argumento que tienen en carpeta en el PRO es que, si en la Cámara alta LLA decide acompañar la suspensión –dado que hoy no están los votos para eliminarlas–, podrían cambiar la decisión de los libertarios de la Ciudad.

De todos modos, el vicepresidente de la Legislatura, Matías López (peronista del PRO y hombre de Diego Santilli), relojea las bancas y los números en estos días. En particular, está mirando al peronismo, conducido por Claudia Neira, una de las legisladoras que, por lejos, mejor conocen la Ciudad y las luces y sombras de la gestión. Esos 18 votos son claves, ya que la ley que envió el jefe de Gobierno requiere una mayoría especial de 40 voluntades.

El PJ vive momentos de discusión interna. El mandamás peronista Juan Manuel Olmos ya se había comprometido con Jorge Macri, en una de las tantas charlas reservadas que vienen teniendo, en aportar sus legisladores a cambio de que, en lugar de mitad de año, se adelanten las elecciones porteñas a mayo. El jefe de Gobierno aceptó gustoso la idea. Ambos pretenden que no se mezclen con las nacionales.

El tema es que en esa bancada hay dos legisladoras que son de Axel Kicillof, quienes conviven con La Cámpora, el peronista clásico Juan Manuel Valdés (uno de los más picantes del bloque) y hasta Maia Daer, hija del sindicalista de la CGT. De ese conglomerado pueda que salga una postura única o que se rompa el bloque en la votación. Dependerá de otros actores a nivel nacional.

En el caso de los aliados del PRO, la UCR porteña, cuyo titular Martín Ocampo además es procurador de la Ciudad, comenzaron una tibia negociación. A priori están de acuerdo con la suspensión. Pero juegan su partido: Martín Lousteau comenzó a deslizar que podría competir en la boleta a legislador y despegarse de la pelea nacional. ¿Jugará con la lista que comenzó a animar Horacio Rodríguez Larreta tras la foto la semana pasada del exvicejefe Emmanuel Ferrario con la senadora Guadalupe Tagliaferri y el exministro de Cultura Pablo Avelluto? Lo único que tienen en común estos cinco actores es que no hablan bien de Jorge Macri en privado.

Mientras tanto, en la primera sesión extraordinaria se van a cambiar algunos legisladores de lugar (por caso, el bullrichista Juan Pablo Arenaza y la exbullrichista y ahora jorgemacrista Patricia Glize ya no pueden sentarse cerca). Por ejemplo, habrá cuestiones que obligarán a esto: los cambios en las bancadas (LLA sumó tres bancas a expensas del bloque Vamos por Más del PRO y la Coalición Cívica).