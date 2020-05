Patricia Bullrich cuestionó a Pedro Cahn por su frase "terrorista" para "generar miedo"

Desde principios de mayo que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusa a la Casa Rosada de “enamorarse” de la cuarentena. La oposición reclama al Gobierno nacional que empiece la apertura de actividades ante las consecuencias que tendrá para la Argentina el parate económico. Ahora, la ex ministra de Seguridad acusa al doctor Pedro Cahn, reconocido infectólogo que asesora a Alberto Fernández en materia de coronavirus, de “generar miedo” al afirmar que “el que sale, busca el virus”.

La Casa Rosada y los especialistas que la asesoran remarcan la importancia de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio como forma más efectiva para frenar el avance de la pandemia. Sin embargo, líderes opositores, entre ellos Bullrich, defienden que si se siguen las medidas de higiene oportunas se puede empezar a flexibilizar la cuarentena. En ese marco, Bullrich cuestionó a Cahn.

“El otro día el Presidente dice ‘se abrieron los comercios y nadie compra’. Y claro porque si desde el mismo Gobierno Pedro Cahn dice ‘si usted sale, busca el virus’ ¿quién va a salir? Es lo mismo si yo como ministra de Seguridad hubiese dicho ‘mire, si usted sale lo pueden matar, entonces quédese en su casa y no hay homicidios’”, apuntó la ex funcionaria macrista.

Entrevistada por Diego Schurman en Radio Continental, la presidenta del PRO afirmó: “No puede un infectólogo decir algo así. No importa que sepa más, la frase que dice es de generación de miedo, es casi terrorista decirlo”.

Bullrich también cuestionó al Presidente por no concretar un encuentro con los líderes de Juntos por el Cambio: "Ya pedimos dos reuniones con Alberto Fernández, una tercera no vamos a hacerlo porque evidentemente no tiene voluntad de dárnosla. No tuvimos ninguna respuesta”.

Con respecto a cuál sería el planteo del PRO, su titular indicó: “La propuesta no es terminar con la cuarentena. En primer lugar lo que necesitamos es información más sólida y consistente sobre la misma. Desde que comenzó que el objetivo era preparar el sistema de salud y que eso nos iba a lleva un pico que iba a ser la primera semana de abril. Luego se dijo que sería la segunda, luego la primera de mayo, la segunda de mayo, ahora se habla de la segunda de junio y hasta agosto. Es muy difícil poder trabajar o evaluar con una información tan cambiante, como si nuestra información científica fuera de muy baja calidad para que vos corras todas las semanas lo que te está pasando”.

Hoy tenemos más de dos meses de encierro y por delante puede haber dos o tres meses más, mientras tanto la situación del país se derrumba, dijo Bullrich

“Hoy tenemos más de dos meses de encierro y por delante puede haber dos o tres meses más, mientras tanto la situación del país se derrumba”, insistió Bullrich, y agregó: “Creemos que parte de la cuarentena fue un tiempo perdido, porque no se testeó, no se fue a los lugares donde hay concentración de gente, como en las villas”.

Además, la ex ministra de Seguridad expresó que en los últimos días se generó por parte de las autoridades bonaerenses una acusación sobre la gestión de Horacio Rodríguez Larreta: “Querían apuntar a la ciudad de Buenos Aires como responsable de lo que pasaba. Al principio parecía que el presidente Alberto Fernández conducía el conjunto de todo y dijo ‘yo me hago cargo’ y de golpe salió del medio y le dijo a Kicillof y Larreta ‘discutan entre ustedes’. No es así. Si el Presidente se hace cargo cuando las cosas están aparentemente más fáciles y después dice que deja que Kicillof diga que el problema es de la Ciudad... Lamentablemente nos damos cuenta que no es así, que lo que pasa en la 31 también pasa en otros lugares que no fueron a testear y que la realidad es que el problema que hoy tenemos es de no haber generado esto hace un mes y medio”.

“El pico lo han ido corriendo permanentemente. Si alargo, alargo y alargo la cuarentena, alargo, alargo y alargo la crisis económica. Y generó una situación de tensión psicológica y psicosocial en las familias”, indicó Bullrich, y concluyó: “La incertidumbre y la falta de plan es lo que tiene problemas. El país no aguanta tres meses más de cuarentena. Pido que haya certezas, cuánto va a durar la cuarentena de qué manera podemos salir, qué forma hay de generar burbujas sanas”.

B.D.N./FeL