Patricia Bullrich: "Alberto Fernández se enamoró de la cuarentena y descuidó temas sensibles"

Patricia Bullrich cuestionó este domingo 3 de mayo las supuestas liberaciones masivas de presos en el marco de la pandemia de coronavirus, y sostuvo que el presidente Alberto Fernández "se enamoró de la situación de la cuarentena" y "descuidó temas absolutamente sensibles" como la política criminal.

"Este gobierno comenzó con un plan de impunidad, declaró que todos los presos eran presos políticos y que no había causas de corrupción. Y todo eso comenzó cuando uno mira la cantidad de presos que salieron ya en diciembre, enero y febrero. Ahí ya había una decisión de un cambio radical en la política criminal de la Argentina", expresó la exministra de Seguridad de la Nación entrevistada por Luis Majul en La Cornisa, ciclo que se emite por LN+.

Sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la ahora presidenta del PRO afirmó: "El Presidente se enamoró de la situación en la que estaba, de la cuarentena y de su lugar, y me parece que descuidó temas absolutamente sensibles. La política criminal de nuestro gobierno caló hondo en la gente, y eso se ve hoy, los cacerolazos son porque la gente no quiere impunidad ni privilegiados, no quiere que los presos estén en la calle. Nosotros metimos presos a diez mil personas prófugas que andaban por la calle como pancho por su casa. Vuelvan a poner a todos los violadores y secuestradores adentro".

Bullrich aseguró también que "en día el país está sin saber hacia dónde vamos", y aseveró: "Estamos todos en cuarentena, no hay una explicación racional de etapas, de tiempos, la gente está en una situación económica absolutamente desastrosa". Luego sostuvo que hay cosas "que irritan mucho a la sociedad", entre lo cual señaló el bono a empleados legislativos "cuando hay miles a los que les gustaría trabajar". Las respuestas que da el Gobierno son pocas y malas. La situación de todo el comercio es desastrosa y tampoco hay un plan claro", lamentó.

Sobre cómo será la situación cuando finalice la pandemia, la referente de Juntos por el Cambio consideró que hay "un montón de problemas que tenés que empezar a pensar" y habló del rol de la oposición. "Nosotros vamos a empezar a pensar con esta idea del comité del día después, cómo vamos a arreglar el cúmulo de relaciones rotas producto de que la gente no tiene plata, y hasta cuándo vamos a tener esta situación de incertidumbre", recalcó.

Narcos, femicidas y abusadores: quiénes son los presos que el coronavirus excarceló

En este sentido, la exfuncionaria detalló los problemas vigente en, por ejemplo, los barrios populares. "Tenés que empezar a pensar que hay gente que no tiene qué comer. Los feriantes de la villa 31 empezaron a poner sus puestos, y va la policía y se los saca, y ellos les decían que tienen que darles de comer a sus hijos. Han vuelto los cartoneros, pero no los que van ordenadamente, sino los que salen a buscar algo. Tenemos que tener más certezas", aseguró.

Por último, Bullrich apuntó contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner por su supuesta influencia sobre Fernández. "Cristina volvió a su única agenda que es la de construir su propia impunidad. Si vos sos presidente ponete los pantalones largos y dirigí el país. Si sos presidente y te sentís de prestado, salí y denuncialo. Si el Presidente está en una situación en la que lo extorsionan, que se lo diga a la gente", argumentó, y concluyó: "Nosotros en Juntos por el cambio estamos dispuestos que el país salga adelante".

AB/FF