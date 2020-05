La cuarentena seguirá después del 10 de mayo en CABA y el conurbano

La cuarentena seguirá en todo el país después del 10 de mayo, con actividades diferenciadas según la "segmentación geográfica". En la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano, el aislamiento social obligatorio continuará como hasta ahora, con algunas nuevas actividades permitidas y más restricciones como el uso de tapabocas en el espacio público. Algo similar ocurrirá en las zonas más pobladas de Córdoba, Santa Fe, Chaco, y Río Negro. En el resto del país, comenzará una apertura progresiva según los resultados epidemiológicos de cada región, como anticipó el presidente Alberto Fernández en su último mensaje desde Olivos.

La extensión ya es reconocida por funcionarios de primea línea en declaraciones públicas. "La cuarentena va a seguir. Va a tener distintas maneras, de acuerdo a la geografía del país", dijo a PERFIL Córdoba Ginés González García este sábado 2 de mayo. "No es lo mismo una provincia que no tiene casos, a una que tiene circulación comunitaria. No son las mismas medidas que debemos tener en los cuidados en cada uno de esos lugares. Siempre trabajamos con fases y en esta última hubo modificaciones respecto a la anterior y estimo que se va a pasar a una nueva fase", precisó el ministro de Salud. El funcionario enfatizó que "las grandes urbes son el gran peligro, donde se puede desmadrar todo y armar un gran lío". "Esas urbes ya tienen un grado de circulación mayor al que tenían cuando comenzó la cuarentena. De todas maneras, habrá que hacer todo despacito y con el pie en el freno siempre", completó.

En la misma línea se expresó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, aunque evitó dar precisiones sobre una nueva fecha. "No tenemos que estar trabajando con una fecha. Lo que nos dicen los expertos es que el coronavirus modificó gran parte de nuestro ritmo de vida y pasamos por distintas fases", sostuvo el ministro coordinador en diálogo con Sólo una vuelta más, ciclo que se emite por TN. "Tenemos que tener en cuenta que hay que cumplir metas. Las metas son las de continuar ralentizando la velocidad del virus", agregó.

"Cuando iniciamos el aislamiento social contábamos con una cantidad de días que tenía el virus para duplicarse. Ahí era de tres días. Después fueron 10 y el domingo pasado ya teníamos 17 días. Cuando lleguemos a un tiempo de duplicación de casos cada 25 días pasamos a la fase 4", continuó. En ese momento, sostuvo Cafiero, "vamos a tener la reanudación de muchas actividades", de las cuales ya se reanudaron 64 desde el inicio del aislamiento.

Distribución geográfica. La continuidad de la cuarentena en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires responde a que entre ambos distritos acumulan más del 70% de los casos detectados de covid-19 y observan circulación comunitaria del virus. Si se suman Chaco, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Tierra del Fuego, esa cifra supera el 92%.

En el área metropolitana, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y el ministro de Transporte Mario Meoni preparan un esquema para evitar aglomeraciones en el transporte público. Ese sistema incluiría carriles exclusivos para motos y bicisendas, junto a una "oferta libre" de combis que entren y salgan del conurbano con paradas fijas, según publicó La Nación.

En esa línea se ubica el la resolución publicado este lunes 4 de mayo en el Boletín Oficial, que establece un máximo de ocupación del 60% para las combis del Área Metropolitana de Buenos Aires, y obliga a sus pasajeros a llevar tapabocas y permiso de circulación. Meoni también trabaja con sus pares Matías Kulfas (Producción) y Claudio Moroni (Trabajo) junto a empresarios, para coordinar un mecanismo de "entradas escalonadas" a los lugares de trabajo.

El resto del país se divide en provincias que no registraron casos de coronavirus (Catamarca y Formosa), las que tuvieron pocos casos y aislados (Chubut, Santiago del Estero y Misiones suman 30 incidencias desde el inicio de la pandemia) y las que observan focos puntuales, pero controlados (Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz y Tucumán acumulan 300 casos en total). En esos distritos la cuarentena podrá comenzar a abrirse de manera progresiva, con autorización del Gobierno nacional y siempre que se respete la premisa de que la duplicación de casos no ocurra antes de cada 25 días. Entre los casos exitosos se ubica Jujuy, que este lunes reabrirá restaurantes y shoppings tras más de un mes sin nuevos contagios.

Alivio económico. Con la actividad y las ventas en caída libre, en Casa Rosada saben que no pueden extender la cuarentena sin mantener y extender las medidas de asistencia financiera. Esta semana, por caso, queda habilitada la inscripción para créditos a tasa cero de hasta 150 mil pesos para monotributistas y autónomos. Pero uno de los anuncios más esperadas será la confirmación del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos en mayo.

En el Gobierno esperaban que el bono para monotributistas, personas con asignaciones sociales y trabajadores informales alcanzara a unos tres millones de personas, pero la crisis extendió esa cifra a unos ocho millones. Pero su implementación inicial tuvo demoras y otros problemas, una de las situaciones que aceleró la salida de Alejandro Vanoli de la ANSES.

