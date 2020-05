“Si se levanta la cuarentena, esto puede convertirse en un desastre”

por Diego Caniglia

Luego de 45 días de cuarentena, las opiniones respecto a la decisión que deberá adoptar el presidente Alberto Fernández de cara al 10 de mayo -cuando se cumple la cuarta fase del aislamiento social obligatorio impuesto vía DNU- están divididas. Están quienes opinan que es momento de una cuarentena focalizada en los sectores de mayor riesgo y aquellos que piden levantarla de manera total para que el sector productivo retome su ritmo habitual y las consecuencias económicas no sean tan graves.



“Levantar la cuarentena en este momento provocaría un desastre”, le dice a PERFIL CORDOBA Hugo Pizzi, infectólogo y docente de la UNC. “Hemos ganado un tiempo muy valioso, no solo preparando al sistema sanitario, sino también permitiendo que lleguen implementos para detectar el virus, como los test rápidos”, agrega el profesional, quien considera a ese aspecto como una de las claves.



—Da la sensación de que infectólogos y epidemiólogos nunca van a permitir que se levante la cuarentena.

—La cuarentena se podrá levantar cuando tengamos certezas. ¿Cuándo las podemos tener? Cuando hagamos muchos test. Pero muchos de verdad, como se hizo en Corea del Sur y en otros países, pero básicamente en Corea del Sur. .



—Es conocido el sistema por los test rápido.

—Exacto. Y los resultados están a la vista. Estados Unidos, que tuvo otra forma de encarar este tema, cuando había realizado 47.000 testeos, Corea del Sur ya iba arriba de los 210.000, lo que les permitió tener un diagnóstico mucho más certero, aislar a las personas que estaban contagiadas y tener menos casos y por ende menos cantidad de muertes.



—¿Cuál fue la clave en la rápida actuación de Corea del Sur?

—Apenas se enteraron de lo que estaba pasando en China, empezaron con los testeos rápidos. Al tener un diagnóstico se pueden tomar decisiones. Si tengo 192 mil personas y el 10% es positivo, los evalúo para ver si necesitan hacer cuarentena, darle un tratamiento con internación leve o enviarlos a terapia intensiva. Sabiendo eso tengo una gran solución. El proceso que llevó adelante Corea del Sur fue tan exitoso que algunas universidades, como la UNC, la van a sumar a su currícula, como caso de estudio.

Enamorados de la cuarentena con una economía a pique. La frase ya quedó instalada en los medios y el propio Presidente debió aclarar que se estudian todas las posibilidades, entre ellas la de ir levantando el aislamiento, por regiones y por sectores productivos. “Entiendo que la cuestión económica pesa en una situación como la que estamos viviendo, pero hay que evaluar bien con qué contamos y con qué no. ¿Tenemos un remedio? No. ¿Tenemos una vacuna? No. Entonces, permanecer en cuarentena es la única posibilidad que tenemos de no contagiarnos. No quiero minimizar el tema, sé que está casi todo cerrado, pero tenemos que llegar bien preparados al pico de la pandemia, que puede ser junio, y dejar que después los economistas hagan lo suyo”, dice Pizzi, al referirse a la disyuntiva.



—¿Está trabajando bien Córdoba, de cara a lo que se viene?

—Sí, muy bien.



—¿Cuáles son las claves?

—No teníamos respiradores, o había unos pocos. No había barbijos, ahora llegaron. Se robustece el sistema sanitario en general. ¿Alcanza? Nadie lo sabe. Pero claramente estamos parados en otro lugar. Insisto: nos hacen falta más testeos. Es clave.