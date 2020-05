Losardo se desligó de la liberación de presos, Bullrich reaccionó: "No son solo los jueces"

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aseguró que "no existe un plan de liberación generalizada de presos" y desvinculó al Gobierno porque el "poder Ejecutivo, que no detiene gente ni excarcela gente, eso es tarea del poder Judicial". Ante esta afirmación, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la cruzó: "Los jueces no actúan solos".

En diálogo con Todo Noticias, la funcionaria nacional se refirió al cacerolazo en rechazo a concesión de prisión domiciliaria a cientos de reclusos en todo el país como consecuencia de la emergencia sanitaria: "La ciudadanía tiene todo el derecho a manifestar pero tenemos que informar correctamente, se están diciendo cosas que no son exactamente como ocurren. No hay una liberación masiva, más allá de algunos casos donde hay ciertos errores".

"Todo cacerolazo hay que saber entenderlo. Planteamos temas como que hay un plan sistemático para liberar, es un error. No es verdad. Encima eso no ayuda, no une. Y en este momento tenemos que estar unidos", expresó. En esa línea, se preguntó "por qué se vincula esto con el poder Ejecutivo, que no detiene gente ni excarcela gente", sino que "eso es tarea del poder Judicial".

De todas maneras, manifestó: "No estamos de acuerdo con que salgan los violadores, los femicidas. Nadie está de acuerdo. Me parece injusto que hagan cargo al poder Ejecutivo de cosas que no tiene que ver".

"Un juez cuando determina la morigeración de una pena debe saber exactamente el delito y el riesgo que se comete, las víctimas deben ser escuchadas.

Nadie puede estar de acuerdo con que los violadores estén por la calle", argumentó.

Patricia Bullrich dijo que el Gobierno "provocó el amotinamiento" en las cárceles con el caso de Ricardo Jaime

Luego de que concluyó la entrevista con Losardo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, contraatacó: "La política criminal del Gobierno es la que rige las conductas en las cárceles y la que da los informes sobre los detenidos. No es verdad que los jueces actúan absolutamente solos. Pietragalla no es juez, y pidió la libertad de Jaime. Mena es secretario de Justicia y estuvo en la negociación con los presos en Devoto".

"Esto de que el Ejecutivo no tiene nada que ver y se entera por los diarios de las libertades, el Ejecutivo es el que maneja la política criminal de un país. El Ministerio de Justicia y el de Seguridad. No son solo los jueces", manifestó.

ED / DS