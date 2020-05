Marcela Losardo: "No existe un plan de liberación generalizada de presos"

La ministra de Justicia de la Nación Marcela Losardo se metió este jueves 30 de abril en la polémica por las concesiones de prisión domiciliaria a detenidos, a raíz del hacinamiento del sistema carcelario ante la pandemia de coronavirus. La funcionaria respaldó la visión del presidente Alberto Fernández, quien anoche responsabilizó al Poder Judicial por esas decisiones, y aseguró que "no existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular".

"La posición del Gobierno la definió ayer el presidente: no existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular", sostuvo Losardo entrevistada por Marcelo Longobardi en Cada Mañana, ciclo que se emite por Radio Mitre. "No se van a disponer indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas", agregó.

En línea con las declaraciones del jefe de Estado, la ministra recordó que "el Poder Judicial es quien toma la decisión de detener gente, enviarla a un centro de detención o excarcelarla; no es un tema del ministerio de Justicia".

Detrás del motín en Devoto: crisis judicial, interna política y negocio carcelario

Losardo sostuvo que "de un total de 12.579 detenidos en el sistema federal en 35 unidades, salieron con domiciliaria 320" por coronavirus. "Salieron por el COVID-19 por estar en riesgo y lo determinó el Poder Judicial. No es cuestión de despegarse o no despegarse, sino de que se entienda el tema: nadie está de acuerdo en sacar violadores y asesinos seriales; pero estamos de acuerdo en que hay un grupo de alto riesgo", argumentó.

"Hay gente que está hace tres años y está por cumplir su condena, hay mujeres embarazadas, hay personas enfermas. La Justicia nos pidió las listas de todos los detenidos con todas las características que solicitaba la acordada, que también establece que se dará cumplimiento a la protección de la ley de víctimas", continuó la funcionaria nacional.



Sobre la reunión que se mantiene este jueves por la situación de los detenidos en Devoto, la ministra precisó que allí "había una medida de fuerza y se escucharon las demandas de las personas privadas de la libertad". "Se dialogó sobre la situación carcelaria y sus pedidos. Si hay un problema en Devoto, a nadie le gusta, pero no queda otra que hacer una mesa de diálogo, tenemos que resolver el conflicto", sostuvo.

Narcos, femicidas y abusadores: quiénes son los presos que el coronavirus excarceló

Alberto Fernández se refirió al tema en la noche del miércoles desde su cuenta de Twitter. "Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados", escribió.

Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados — Alberto Fernández (@alferdez) April 29, 2020

El mandatario sostuvo que "en Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades". Luego cuestionó a "la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación" para "hacer creer que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida".

En la misma línea, la titular de la cartera judicial recordó hoy que "existe una acordada de la Cámara Federal de Casación para considerar medidas alternativas al encierro, en relación con el momento que se está viviendo y medidas recomendadas por la OMS, que también siguieron los demás países". Luego ratificó que "esto no es un tema del Poder Ejecutivo".

"Creo que todos entendemos que hay situaciones de personas detenidas que pueden cumplir su condena en arresto domiciliario, pero son decisiones que no podemos juzgar nosotros. Quiero aclarar que hay tobilleras y dispositivos", completó.

FF