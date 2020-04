Patricia Bullrich dijo que el Gobierno "provocó el amotinamiento" en las cárceles con el caso de Ricardo Jaime

Los pedidos de prisión domiciliaria para los presos por la pandemia del coronavirus provocaron el repudio generalizado de la oposición, e incluso en algunos referentes del Gobierno. En ese sentido, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich apuntó contra los funcionarios por "provocar el amotinamiento" en cárceles al pedir la liberación de Ricardo Jaime y Martín Báez.

"El amotinamiento no se negocia, lo que tiene que haber es una decisión de terminar con ese motín, y a partir de ahí luego escuchar y tomar un petitorio", dijo la titular del PRO en diálogo con América TV, en el ciclo Intratables, y agregó: "Las decisiones que están llevando adelante funcionarios del Gobierno lo que hicieron fue provocar el amotinamiento porque si dicen 'liberen a Ricardo Jaime o a Martín Báez cualquier persona presa va a decir '¿por qué Jaime y no yo?'".

En particular, la presidenta del PRO cargó contra el actual secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, porque, según consideró, "cuando dice 'Salga Jaime'; esto abre la puerta para que todos los presos pidan salir y eso genera el levantamiento de Devoto". Por eso propuso que se "deben abrir espacios para que se garantice el distanciamiento de los presos peligrosos, como en cuarteles. Es preferible tener que armar ese mecanismo de distanciamiento que los presos estén merodeando barrios donde están sus víctimas​".

El presidente Alberto Fernández profundizó la polémica al asegurar que la cárcel es "un lugar de concentración humana muy riesgoso, donde el contacto y la contaminación pueden llegar con mucha facilidad" y que en los penales "hay gente con factores de riesgo, debilitada". Además, avaló a Pietragalla con el pedido de prisión domiciliaria para Jaime, que finalmente fue rechazado por la Cámara Federal de Casación.

Por el coronavirus, el gobierno pide la domiciliaria para Ricardo Jaime

"El Gobierno no pidió la libertad de nadie. Hay una posibilidad procesal", explicó el mandatario y afirmó que no tuvo nada que reclamarle a Pietragalla cuando el funcionario le explicó la actuación del organismo en el caso de Jaime. "Estamos hablando de derecho. La Secretaría de Derechos Humanos intervino en este caso (el de Jaime) y en casos que ocurrieron en el interior del país, no se puede negar a cumplir esa función. Lo cité para que me explique qué habían hecho y cuando lo escuché no tenía nada para reclamarle", insistió.

DR/FF