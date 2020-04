Tensión en Devoto: presos con síntomas, estado de anarquía y versiones de una revuelta nacional

por Leonardo Nieva

El acuerdo que firmaron los detenidos del Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, donde el pasado viernes 24 de abril hubo una violenta revuelta en reclamo de excarcelaciones y medidas de prevención por el coronavirus, no trajo la calma que muchos imaginaron. La tensión no solo no cedió en los pabellones con los detenidos más conflictivos, sino que además el clima de nerviosismo aumentó en las últimas horas con la confirmación de dos casos positivos de Covid 19 y la falta de respuestas de los encargados de salud.

Las fuentes precisaron que las autoridades "prometieron que hoy a las 8 de la mañana iban a comenzar a hacerles los hisopados y a aislar a los infectados y a los que están con síntomas, pero hasta el momento nadie se hizo presente".

Nicolás Cardozo, el preso que cayó al vacío en medio del motín y sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas, además de otras lesiones, y Roberto Fontana, un interno que estaba a pronto a recuperar su libertad, contrajeron el virus en el penal y formaron parte de la revuelta. Esta situación es la que más preocupa a la población porque saben que en el momento de peor descontrol los infectados estuvieron en contacto con cerca de 600 detenidos alojados en dos de las seis plantas.

De hecho, fueron varios los reclusos que en las últimas horas manifestaron síntomas compatibles con coronavirus pero hasta el momento no han sido tratados. El temor a un contagio masivo es grande, al punto que también preocupa a los guardias penitenciarios.

"Los mismos presos están tratando de contener a los módulos más agitadores y al módulo de ingreso que están en pánico, dado que los mismos penitenciarios no están en sus puestos de trabajo y se encuentran resguardados. Hasta el momento solo se han repartido barbijos a cada representante a la salida de la reunión del sábado", informaron desde el penal.

Sobre el tema de los test colectivos que reclaman los detenidos aseguraron que "se niegan" y que "ni siquiera quieren hacerlo en los pabellones donde estaban alojados los casos positivos. Solo informaron que los irán haciendo a medida que vayan apareciendo síntomas y sin tener en cuenta los asintomáticos".

La falta de respuesta derivó en un reclamo pacífico de los detenidos que rápidamente se trasladó a otros penales: desde la medianoche internos de quince unidades se declararon en huelga de hambre.

Uno de los voceros consultados por PERFIL reconoció que el clima en distintas cárceles está enrarecido y reveló que si esto continúa así "se puede llegar organizar una revuelta de todas las unidades del país a la vez".

"En estos momentos los referentes de la población carcelaria están sacando habeas corpus, para solicitar algún tipo de respuesta", precisaron.

Tras la revuelta del viernes, que dejó un saldo de once penitenciarios y seis internos heridos, se formó una mesa de diálogo conformada por representantes de Derechos Humanos, autoridades penitenciarias y delegados de los distintos pabellones, entre otros.

En la capilla del penal acordaron la conformación “de un grupo de trabajo interdisciplinario” con el fin de priorizar “la revisión y estado de los trámites administrativos y judiciales” de la población vulnerable dentro del penal, entre ellos la población en riesgo sanitario, embarazadas, aquellos con condena inferior a tres años y personas en término de libertad condicional y asistida.