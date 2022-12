Patricia Bullrich declaró por la filtración de fotos de la detención de Boudou

Patricia Bullrich se presentó en la Justicia Federal y negó haber tenido algo que ver en el episodio de la filtración de fotos de Amado Boudou en pijama mientras era detenido por la Causa Ciccone, en 2017. A su vez, protagonizó un llamativo momento cuando el juez Sebastián Ramos le preguntó si tenía antecedentes y debió pensarlo algunos segundos porque no lo recordaba.

La ex ministra de Seguridad, imputada en la causa por la difusión de las fotos, se conectó este jueves 16 de diciembre a una audiencia pero se negó a declarar y responder preguntas. Sin embargo, presentó un escrito junto a su abogado Julián Curri.

Bullrich y Milman investigados por contrataciones dudosas y dádivas

"El personal que tuvo a su cargo la realización del procedimiento habría recibido por parte de su superior dentro de la misma fuerza la orden de obtener registros fotográficos y fílmicos en la noche previa a la diligencia", contó en el documento, de acuerdo a NA.

En otro tramo de la declaración documental, Bullrich negó "haber impartido de forma personal algún tipo de directiva específica o particular para el cumplimiento de la orden de detención del licenciado Boudou". Ello tanto antes, durante o posteriormente al procedimiento.

Bullrich está imputada y con su declaración en manos del juez, ahora debe esperar diez días hábiles, plazo procesal en el que el magistrado debe decidir sobre su situación judicial. Es decir, si avanza en un procesamiento o si la desvincula de la causa por la difusión de las fotos del ex vicepresidente.

"Reitero y reafirmo puntualmente que no tuve participación alguna en la comisión delos hechos que se me imputan", insistió.

Bullrich y sus antecedentes

Pero una situación que llamó la atención ocurrió al comienzo de la audiencia virtual en la que participó junto a su abogado y fue escuchada por el juez y su secretario. De arranque, como ocurre en cualquier declaración, las autoridades judiciales acostumbran a preguntarle a la persona citada si tiene antecedentes ante la Justicia.

Patricia Bullrich junto a su abogado Julián Curri.

En la declaración de Bullrich no hubo excepciones. "¿Usted tiene algún antecedente penal para informar?", le preguntó el juez. "¿En relación a esta causa?", respondió la dirigente opositora.

Bullrich cruzó a Cerruti por la inflación y reaccionó al dato del Indec: “¿En qué país vive?”

Seguidamente el magistrado explicó que se trata de una formalidad y fue interrumpido. "No, no, creo que no. La verdad que saqué el certificado de antecedentes penales y no tenía ninguno. Estaba pensando si tenía alguno cuando era muy joven pero no", lanzó Bullrich en un fragmento de la audiencia emitido por el canal C5N.

Más allá de ese punto, después la audiencia transcurrió normal y ahora la expectativa está puesta en qué decisión tomará el magistrado.

AS / MCP