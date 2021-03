Patricia Bullrich en Formosa: "Acá se está generando un grito de libertad"

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó este domingo 7 de marzo de la marcha contra el gobernador de Formosa Gildo Insfrán, junto al diputado nacional Waldo Wolff y al senador Luis Naidenoff. "Acá se está gestando un grito de libertad", dijo Bullrich. La mayor parte de los manifestantes son comerciantes que se quejan del regreso a la fase 1 de cuarentena por los nuevos casos de coronavirus y que, en una protesta similar, el viernes, fueron violentamente reprimidos.

De fondo, los protestantes gritan "Gildo, basura, vos sos la dictadura". "Esto es el principio de un quiebre de un sistema. Gildo Insfrán quiso volver a cero, que nadie trabaje ni estudie, acá no empezaron las clases", aseguró en diálogo con TN Bullrich. Wolff por su parte indicó que "los formoseños que no viven del Estado no pueden trabajar. Hoy visitamos a uno de los manifestantes que recibió 17 balazos. Hay gente que no puede enterrar a sus muertos", precisó.

Naidenoff, en tanto, le recriminó al gobierno nacional la falta de reacción: "¿Qué está esperando el gobierno nacional?". "Acá hay jóvenes de 15, 16 y 17 años. Acá no hay ningún enseñamiento", contestó Naidenoff respecto a las declaraciones de Sabina Frederic.

"Formosa tuvo un resultado en política sanitaria que salvó vidas", dijo Frederic tal como publicó este domingo PERFIL. Sobre Bullrich y su viaje a Formosa dijo que su antecesora tiene "una gran hipocresía". "Son los mismos que tiraron las bolsas en la protesta de la semana pasada. Ella es una pre candidata o va a ser candidata seguramente", manifestó. "Tiene una gran hipocresía, lo hizo en Gesell también. Cada vez que hay un episodio con las fuerzas de seguridad busca sacar provecho", indicó.

"Formosa no tiene un problema de recursos. Lo que existe es una mala distribución de los recursos estatales", se quejó Naidenoff quien añadió que la dependencia de recursos estatales es del 94 por ciento. "Es un modelo populista y conservador", añadió.

MC