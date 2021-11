Patricia Bullrich: “La situación en La Rioja es una vergüenza nacional”

Tras los ataques al municipio de La Rioja, Patricia Bullrich atribuyó la responsabilidad al gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela. “La policía de La Rioja ha recibido la orden del gobernador de no detener”, subrayó. Para la ex ministra “haber perdido una elección importante ha generado reacciones violentas”.

“El caso de la toma de un municipio como el de La Rioja, donde la intendenta Inés Brizuela y Doria ha llamado por favor y le han mandado tres policías es una vergüenza”, señaló Bullrich en diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio. “Se sabe que las patotas son del Gobierno provincial”, destacó.

La Rioja: duros cruces entre Brizuela y Quintela tras el intento de toma del municipio de la capital



Para la ex funcionaria, la violencia es generada por el mismo gobernador e incluso afirmó que “la policía de La Rioja ha recibido la orden del gobernador de no detener”. “A la intendenta no la dejan ser intendenta, le hacen hasta las calles, le hacen las veredas, le ponen los postes de luz”, detalló.

“Un municipio que ha ganado una mujer y no la dejan gobernar, la encierran, le ponen patotas, no le dan presupuesto, es un modelo de saqueo al municipio. Ayer (por el martes) se vio la violencia, pero la violencia es todos los días”, explicó. “La situación en La Rioja es una vergüenza institucional”, sentenció y agregó: “Han deformado el modelo institucional porque la intendenta es opositora, entonces van armando modelos de acuerdo a quien gobierne”.

La jefa del PRO recordó otro hecho vandálico reciente: “En Laferrere patearon mesas, a la gente, rompieron el local, acciones violentas que están marcando este final de campaña en el que la gente de Juntos por el Cambio es atacada”.



Declaración indagatoria de Maucirio Macrio

Esta vez Patricia Bullrich seguirá a Mauricio Macri de lejos: “Estoy yendo a Salta, no pude acompañar a Macri, pero estamos todos con él”. “Esperemos que el juez sea moderado, él sabe que tiene una incompetencia sobre la cabeza que la va a tratar el viernes la Cámara”, declaró.

Ante lo que pueda ocurrir en Dolores, la ex ministra dijo que “lo importante es que vayan a fondo y las cosas se sepan”. “No nos gusta que nos acusen de espionaje a familiares del ARA San Juan, queremos que eso se aclare”, concluyó.

