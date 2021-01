Patricia Bullrich, tras el escándalo por la venia policial: "Ese saludo no se compra"

La ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a referirse a la polémica por el saludo que recibió por parte de agentes de la policía bonaerense en un restaurante de Villa Gesell la semana pasada, "Ese saludo no se compra", declaró la dirigente opositora tras el pedido de disculpas de los agentes y la controversia con el oficialismo.

Patricia Bullrich relató los hechos durante la presentación de su libro Guerra sin cuartel, terminar con la inseguridad en Argentina, el cual presentó en la Costa. "Había un clima de mucha alegría y participación. Me levantaba para ir a firmar libros. En ese momento, el jefe de escuadrón pide permiso para entrar a saludar. La gente los aplaudió, había 200 personas, era evidente que alguno iba a filmar. Saludaron, se fueron y volvieron al lugar donde estaban", explicó la presidenta del PRO este martes 26 de enero entrevistada por TN.

En ese momento, una de sus asistentes le avisó que había subido el video a las redes, por lo que Bullrich le pidió que lo bajara. "Le dije: "Bajalo porque los van a matar. Estos son soviéticos, ortodoxos, duros, no van a soportar que me vengan a saludar", afirmó la exfuncionaria, quien a su vez sostuvo que el video "ni siquiera se viralizó por mí, yo lo bajé casi inmediatamente por esta idea de protección".

Bullrich luego contó: "Al rato me entero de que Teresa García anunció que los iban a echar. ¿Con qué razón?", se preguntó la exministra, quien además advirtió que pondrá especial atención a los agentes que participaron del saludo para que no sean dados de baja o apartados de la fuerza en los próximos meses.

La dirigente opositora aclaró que ese es el saludo normal de la fuerza y que "nosotros nos ganamos el respeto por una política de seguridad antinarcotráfico, por defender la vida de los policías". "Yo lo lamento por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero cada vez que voy a cualquier lugar pasa y ellos nunca estuvieron bajo mi mando", confesó. A su vez, agregó: "Los policías de cualquier lugar del país reconocen que nosotros los humanizamos y defendimos en su tarea. Ese saludo no se compra".

No obstante, Bullrich manifestó que la actual administración habría actuado en contra de los agentes: "Yo no quiero hablar porque no quiero perjudicar a esas seis familias, pero acá hay un mensaje contradictorio. No los echaron, pero tienen un expediente administrativo abierto". "La Policía es de los argentinos, no responde al Gobierno. Lo que hace el Gobierno es ejecutar una política criminal. Es una concepción muy autoritaria y discrecional", defendió la exfuncionaria de Seguridad.

La exministra de Mauricio Macri sostuvo que durante su gestión en el gobierno de Cambiemos Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, "saludaba a policías". "¿Cuál es el problema? Es un exsecretario de Seguridad, está muy bien. Berni dijo que lo espiábamos. No, Berni, no te espiábamos, nos llegaban las fotos y en vez de hacer lo que hizo Teresa García nosotros no hacíamos nada porque era algo normal y de buena educación", aseveró Bullrich.

El gobierno bonaerense investiga el accionar de policías que aclamaron a Patricia Bullrich

Descargo de los policías tras la polémica por el saludo a Bullrich

Por su lado, los efectivos que saludaron a la exministra hicieron su descargo ante la polémica y aseguraron que hicieron "lo correcto" al cumplir con el protocolo para el que fueron entrenados.

En un video que fue difundido por las redes sociales, uno de los policías, el Sargento López, integrante del Grupo de Prevención Motorizado (GPM), comentó que se encontraban "cumpliendo servicio ordinario, como todos los días, en la zona céntrica de Villa Gesell". Luego, detalló que fueron advertidos por un superior desde el móvil control que "en momentos iba a estar arribando al lugar la Doctora Patricia Bullrich para desayunar en uno de los restaurantes de la zona céntrica de Villa Gesell". "Nos pidió si podíamos hacer presencia y recorrida en el lugar para evitar algún tipo de escrache o agravio hacia la Doctora Patricia Bullrich", señaló el oficial.

Ante este pedido, López les indicó a sus subalternos que formaran en frente del comercio en donde había ingresado la exfuncionaria. "Momentos después escuchamos, tanto de transeúntes como de vehículos que pasaban, agravios muy fuertes", indicó el policía, quien además sostuvo que, tras notar la hostilidad con la que había sido recibida la exministra en la zona, López emitió una alerta a sus compañeros a fin de advertir "ante cualquier eventualidad".

"Momentos después nos hacen seña que ingresemos adentro del local, creyendo yo que hubo un incidente o había ingresado alguien que podía ocasionar un problema", afirmó. Luego, ingresaron dentro del local, y los participantes del encuentro comenzaron a aplaudirlos y a filmarlos, y cuando se encontraron ante Bullrich la saludaron: "Proseguimos a hacer lo correcto, como fuimos entrenados dentro de lo que fue la institución policial". "Se la saludó protocolarmente como corresponde por la investidura que ejerció en su momento la exministra de Seguridad de la Nación", aseguró. En ese sentido, el oficial afirmó que son "una institución entrenada para combatir el delito, no para ser usados como una herramienta política", en relación a la polémica que surgió luego del saludo.

Sin embargo, desde la oposición manifestaron que "a los policías los obligaron a mentir". "Tengo la información de que a los policías los obligaron a mentir. Me imagino cómo habrá sido la obligación, porque lo que están diciendo los policías es mentira", expresó en diálogo con La Once Diez/ Radio de la Ciudad, Florencia Arietto, la abogada penalista y ex asesora del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich.

Por último, agregó: "A mí me asignó Patricia hacer la defensa que se requiera en caso de que algunos de estos policías tengan algún inconveniente en su carrera, porque no cometieron ninguna falta reglamentaria, estatutaria o legal que permita ni siquiera abrir un sumario".

CFT/FF