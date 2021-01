La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió este martes 26 de enero a responderle al senador Martín Lousteau, quien esta semana causó rechazo en las filas de Cambiemos al referirse a Mauricio Macri como un “legado” y prácticamente descartar una posible candidatura del expresidente en el futuro.

"Esta interna permanente va en contra de los intereses de toda la coalición", afirmó Bullrich. "Lousteau debería seguir trabajando como senador y no meterse en las cuestiones que son de carácter personal, porque si no, se confunde a la ciudadanía sobre cuál es el verdadero interés de reconstrucción de una propuesta, una idea, una identidad que tiene Juntos por el Cambio", sostuvo en declaraciones a Radio Con Vos.

En la misma línea, la exministra aseguró que "el PRO y Juntos por el Cambio reconocen a Mauricio Macri como una figura importante" y que "la figura de un expresidente es importante en la construcción de una coalición, de un partido". "Creemos en el lugar que tiene Mauricio Macri", dijo, y aclaró: "Es una discusión inútil".

Hay una soberbia que no se fundamenta en la trayectoria de Lousteau al tratar de ubicar a Mauricio Macri a la categoría de " legado". @mauriciomacri es el líder de una gran parte de nuestra fuerza, el fundador del PRO, y un gran presidente. No merece ningún destrato. — Hernán Lombardi (@herlombardi) January 25, 2021

Consultada sobre su deseo de ser futura presidenta de la Argentina, respondió: "Yo tengo ese deseo, pero mi deseo primario es que el próximo presidente sea de Juntos por el Cambio. No puedo poner mi interés personal por sobre el colectivo".

Además, se refirió al saludo que efectivos bonaerenses le hicieron en Villa Gesell días atrás. "Estaba presentando un libro, estaba repleto de gente y había un grupo de policías que estaban ahí, seguramente enviados para ver el acto. Los policías comenzaron a sacar fotos. Cuando estábamos terminando el acto pidieron permiso para venir a saludarme. Me saludaron y se fueron", explicó.

"Lo hicieron de buena fe, nada más que para generar un saludo. Después de eso, el Gobierno, que todo lo politiza, dijo que los policías no pueden saludar a una ex ministra", afirmó, y dejó entrever que a los policías los obligaron a realizar un video contando una versión distinta.

Juntos por el Cambio, al rojo vivo

La interna dentro de la alianza opositora está al rojo vivo en el inicio del año electoral. Mientras los distintos sectores de la oposición buscan definir las candidaturas para los principales distritos, la figura que más ruido genera es la del expresidente Mauricio Macri.

El líder del PRO genera rechazo por el fracaso de su gestión en materia económica, pero todavía cosecha varios apoyos en el 41% que lo votó en 2019. Su centralidad quedó demostrada una vez más el fin de semana luego de un reportaje que brindó el senador Martín Lousteau, que reavivó la interna del frente opositor.

Lousteau, que nunca tuvo buena relación con Macri, dijo que el fundador del PRO "aporta desde el legado más que desde el presente o el futuro". Sus declaraciones, brindadas este domingo al diario La Nación, generaron una fuerte discusión que se da a niveles internos desde que JXC dejó el poder, pero que ahora salió a la luz a raíz de los cruces en las redes sociales.

Comparto con @GugaLusto que Cambiemos debe construir una fuerza más grande para ganar las elecciones. Tenemos una identidad muy clara para oponernos al kirchnerismo. Coincido en que el desafío es ampliarse desde esa misma identidad y sumar para construir una verdadera alternativa — Diego Santilli (@diegosantilli) January 25, 2021

Las declaraciones sobre Macri fueron respaldadas por el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli: "Comparto con Lousteau que Cambiemos debe construir una fuerza más grande para ganar las elecciones", escribió el segundo de Horacio Rodríguez Larreta, quien no esconde sus aspiraciones presidenciales y a su vez mantuvo un vínculo tenso este año con el exmandatario.

La respuesta no tardó en llegar. Pero la primera defensa de Mauricio Macri no llegó desde el PRO, sino de parte de un dirigente de origen radical. Hernán Lombardi, exsecretario de Medios y muy cercano al exjefe de Estado en los últimos meses (lo acompañó en su gira por la costa bonaerense), cruzó a Santilli: "Hay una soberbia que no se fundamenta en la trayectoria de Lousteau al tratar de ubicar a Mauricio Macri a la categoría de 'legado'".

Tras la respuesta de Lombardi, el debate quedó abierto. El radical Marcelo Gouman replicó al exfuncionario: "Hernán, al hablar de destrato forzás una lectura incorrecta del artículo". "El artículo es una convocatoria a tomar lo mejor de cada liderazgo, construir un futuro común y en perspectiva de largo plazo, lo cual representa la mayor riqueza de Juntos por el Cambio", analizó.

AB CP