La interna de Juntos por el Cambio está al rojo vivo en el inicio del año electoral. Mientras los distintos sectores de la oposición buscan definir las candidaturas para los principales distritos, la figura que más ruido genera es la del expresidente Mauricio Macri. El líder del PRO genera rechazo por el fracaso de su gestión en materia económica, pero todavía cosecha varios apoyos en el 41% que lo votó en 2019. Su centralidad quedó demostrada una vez más el fin de semana luego de un reportaje que brindó el senador Martín Lousteau, que reavivó la interna del frente opositor.

Lousteau, que nunca tuvo buena relación con Macri, dijo que el fundador del PRO "aporta desde el legado más que desde el presente o el futuro". Sus declaraciones, brindadas este domingo al diario La Nación, generaron una fuerte discusión que se da a niveles internos desde que JXC dejó el poder, pero que ahora salió a la luz a raíz de los cruces en las redes sociales.

El apoyo de Diego Santilli

Las declaraciones de Lousteau sobre Macri fueron respaldadas por el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli: "Comparto con Lousteau que Cambiemos debe construir una fuerza más grande para ganar las elecciones", escribió el segundo de Horacio Rodríguez Larreta, quien no esconde sus aspiraciones presidenciales y a su vez mantuvo un vínculo tenso este año con el exmandatario

"Tenemos una identidad muy clara para oponernos al kirchnerismo. Coincido en que el desafío es ampliarse desde esa misma identidad y sumar para construir una verdadera alternativa", agregó Santilli, que por su parte ya recorre el conurbano con la idea de ser candidato en provincia en las legislativas de 2021.

Comparto con @GugaLusto que Cambiemos debe construir una fuerza más grande para ganar las elecciones. Tenemos una identidad muy clara para oponernos al kirchnerismo. Coincido en que el desafío es ampliarse desde esa misma identidad y sumar para construir una verdadera alternativa — Diego Santilli (@diegosantilli) January 25, 2021

La respuesta de Hernán Lombardi

La respuesta no tardó en llegar. Pero la primera defensa de Mauricio Macri no llegó desde el PRO, sino de parte de un dirigente de origen radical. Hernán Lombardi, exsecretario de Medios y muy cercano al exjefe de Estado en los últimos meses (lo acompañó en su gira por la costa bonaerense), cruzó a Santilli: "Hay una soberbia que no se fundamenta en la trayectoria de Lousteau al tratar de ubicar a Mauricio Macri a la categoría de 'legado'".

Para Lombardi, Macri "es el líder de una gran parte de nuestra fuerza, el fundador del PRO, y un gran presidente". "No merece ningún destrato", sentenció el extitular de Medios Públicos, que juega abiertamente para la candidatura a jefa de gobierno de Patricia Bullrich. Esos intereses chocan con los de Lousteau, que aspira al mismo cargo.

Hay una soberbia que no se fundamenta en la trayectoria de Lousteau al tratar de ubicar a Mauricio Macri a la categoría de " legado". @mauriciomacri es el líder de una gran parte de nuestra fuerza, el fundador del PRO, y un gran presidente. No merece ningún destrato. — Hernán Lombardi (@herlombardi) January 25, 2021

Mauricio Macri junto a Hernán Lombardi en su visita al intendente Martín Yeza de Pinamar.

Más respuestas del radicalismo

Tras la respuesta de Lombardi, el debate quedó abierto. El radical Marcelo Gouman replicó al exfuncionario: "Hernán, al hablar de destrato forzás una lectura incorrecta del artículo". "El artículo es una convocatoria a tomar lo mejor de cada liderazgo, construir un futuro común y en perspectiva de largo plazo, lo cual representa la mayor riqueza de Juntos por el Cambio", analizó.

Hernán, al hablar de destrato forzás una lectura incorrecta del artículo. El artículo es una convocatoria a tomar lo mejor de cada liderazgo, construir un futuro común y en perspectiva de largo plazo, lo cual representa la mayor riqueza de Juntos por el Cambio. — Marcelo Guouman (@MGuouman) January 25, 2021

Y desde la mesa chica de Lousteau, la también radical Carla Carrizo, diputada nacional por CABA, cargó contra Lombardi: "Honestamente parece que no hubieses leído la nota, y si la leíste, ¿podrías explicarnos cuál es el destrato?". Lo único seguro es que la interna seguirá dando de qué hablar.

Estimado @herlombardi, honestamente parece que no hubieses leido la nota, y si la leìste ¿podrìas explicarnos ¿cuàl es el destrato? saludos — Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) January 25, 2021

RI/FF