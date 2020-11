Pese a que el 70% tiene una visión positiva de Maradona, la grieta también se cuela

“Genio”, “Fútbol”, “Alegría”, “Mejor”, “Crack”, son las principales palabras que surgen asociadas a la figura de Diego Maradona, quien según un estudio reciente arranca sensaciones positivas a siete de cada diez argentinos. Pero como no podía ser menos, en épocas de profunda grieta, las identificaciones políticas también terminan siendo un factor y es entre los opositores entre los cuales aparecen las sensaciones negativas o neutras.

La información surge del estudio que realizó esta semana la consultora Real Time Data (RTD), donde estaba realizando ya un trabajo de campo y le incorporó preguntas sobre el astro luego de que se conociera el miércoles la noticia de su fallecimiento. La muestra, por eso, termina siendo menor (200 casos a nivel nacional) pero arroja un primer pantallazo de la visión de los argentinos sobre Maradona.

Según explica Nicolás Solari, director de la consultora, “entre los simpatizantes del Gobierno las menciones positivas al 10 son casi unánimes”. De hecho, el propio Maradona se había mostrado públicamente como un activo defensor de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner y visitó al Presidente en la Casa Rosada durante las primeras semanas en el poder. Incluso, también en sus redes sociales defendió algunas medidas, como el impuesto a las riqueza. No por nada en el oficialismo reconocen que con su partida pierden a un activo defensor (ver página 6).

Por el contrario, Solari señala que “entre los opositores crecen la cantidad de opiniones neutrales (“nada”) o negativas (“anti modelo”)” sobre la figura del Diego. Aclara, no obstante, que “no llegan a ser mayoritarias”. Justamente, Maradona tenía una muy mala relación con unos de los principales líderes de Juntos por el Cambio: Mauricio Macri. Hace apenas unos meses, por ejemplo, el ex presidente reapareció mediáticamente criticando a Cristina Kirchner y dijo que el peronismo debía expulsarla, como él había hecho con Maradona en Boca. Y aclaró que los comparaba “en la irracionalidad, no en el talento”. El astro le respondió que no lo echó de ningún lado, celebró que Argentina “ya no es más el país de Ricachón y sus amigos”, y lo acusó de tomar decisiones “que le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos”.

En este sentido, “Ídolo”, “Dios” y “Genio” fueron las palabras más elegidas por los partidarios del gobierno para definir la figura del ex capitán de la selección de fútbol. Entre aquellos con visiones opuestas a las del gobierno, “Fútbol” y “Mejor jugador” fueron los conceptos más recurrentes para definir a Maradona.

Además, el estudio de RTD hace una diferenciación generacional a la hora de destacar las palabras asociadas al Diego. Entre los mayores de 40 años, que son aquellos que más pudieron disfrutar su plenitud deportiva, la palabra “Ídolo” es una de las más recurrentes. Los menores de 40, en tanto, prefieren calificarlo como “gran futbolista” o “el mejor futbolista”.