Pfizer| Demanda millonaria de Alberto Fernández contra Patricia Bullrich

El presidente Alberto Fernández demandará por una cifra millonaria a la titular del PRO, Patricia Bullrich, luego de que la referente de la oposición afirmara que el ex ministro de Salud, Ginés González García, había pedido "retornos" para aceptar la vacuna de Pfizer en Argentina y que el jefe de estado no ignoraba el hecho. El abogado del mandatario, Gregorio Dalbón, aseguró que el dinero sería donado. Bullrich sostuvo anoche que la demanda "es un método Maduro" y aseguró que lo que se busca es que "nadie hable".

Los dichos de Patricia Bullrich sobre las negociaciones del gobierno nacional con la norteamericana Pfizer por la vacuna contra el COVID-19 llevaron a la ex ministra de Seguridad y al Presidente a la justicia. En ese marco, Dalbón aseguró que presentaron una demanda por $100 millones por difamación contra la presidenta del PRO.

"El Presidente de la Nación interpuso demanda contra Bullrich por ($100 Millones). La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entran en etapa judicial. El Presidente Alberto Fernández donará todo el resarcimiento al Instituto Malbrán como ya dijo", sostuvo en el día de ayer Dalbón en sus redes sociales.

Anoche, la ex ministra de Seguridad confirmó la demanda por ese monto en La Nación+. "Me pidieron 100 millones de pesos en la causa que me hizo el Presidente. Él tiene que responder por qué no tenemos Pfizer, hay oscuros y buscan que nadie hable, buscan el silencio. Es un método Maduro que me quiere correr por la plata", arremetió Bullrich, comparando la medida judicial con los presidentes de Venezuela Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Luego, habló sobre "La oscuridad en la que se manejó ese no contrato" y aseveró que el escarmiento judicial busca silenciarla: "Lo que buscan es que nadie hable".

El hecho

El pasado 18 de junio, Fernández y Bullrich tuvieron una mediación vía Zoom en la que no se llegó a un acuerdo. En la previa de aquel encuentro virtual, la referente de la oposición había asegurado que llevaría pruebas para demostrar sus dichos y que no se rectificaría.

El entredicho comenzó cuando la presidenta del PRO aseveró que el eyectado ex ministro de Salud, Ginés González García, había pedido "retornos" para traer la vacuna de Pfizer a Argentina. Allí también habló de Alberto Fernández y mencionó que conocía este hecho.

“Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, fue la frase que utilizó la referente de la oposición.

Por este hecho, el Presidente aseguró que llevaría a Bullrich a la Justicia y así sucedió. Luego de una mediación fallida, tanto el abogado de Fernández como la propia demandada confirmaron la millonaria suma que pidió el mandatario para ser indemnizado.

