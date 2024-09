Por decreto, el Gobierno incentivará la llegada de aerolíneas extranjeras

El Gobierno consiguió con el conflicto sindical que se desató en Aerolíneas Argentinas recuperar agenda y le permitió pararse en la vereda de enfrente de los gremios involucrados, además de trazar pasos para debilitar a la firma estatal. Una pelea en la que Mauricio Macri volvió a jugar a fondo.

“Vamos a acelerar todo lo que esté a nuestro alcance para privatizar Aerolíneas, la empresa es inviable”, remarcó una voz de peso dentro del ecosistema de La Libertad Avanza ante este medio. En esa línea, preparan una serie de decretos para facilitar la concesión y la operatividad de rutas aéreas que hoy están en manos de la compañía del Estado a firmas extranjeras.

La idea es que el lunes salga a la luz un DNU para que los aviones con tripulación extranjera puedan operar en la Argentina sin realizar trámites de autorización, ya que la norma vigente solo habla de tripulación argentina. Ya existieron reuniones con empresas aerocomerciales como Latam, Avianca, Gol, Sky para avanzar en la temática.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De todos modos, como le subrayan a PERFIL fuentes oficiales, los decretos pueden ser judicializados y por eso la Secretaría Legal y Técnica de Javier Herrera Bravo se encuentra trabajando en la letra chica de los borradores. No es un camino sencillo, dicen, que Aerolíneas deje rutas. De hecho, la firma controla el 70% de las denominadas de cabotaje, de distinto grado de rentabilidad, y no todas las firmas cuentan con la capacidad para operarlas.

En La Libertad Avanza, enseñan cifras para dar cuenta del estado de situación de AA: solo en 2023, el déficit operativo fue de US$ 400 millones, más de un millón por día, el déficit comercial fue de US$ 200 millones y acumuló US$ 273 millones de pérdidas en 2024. En los sindicatos, remarcan que el déficit de este año es muchísimo menor.

Bajo este marco, la disputa con los gremios promete ser de largo aliento. El oficialismo va a todo o nada y en un principio subestimó y apostó al desgaste de los sindicatos que están en la discusión, ATE, ANAC, Aeronavegantes, UPSA, APLA, APA. Pero ese escenario no se hizo realidad, primero con dos actores que estaban en la mesa de negociación, Franco Mogetta (secretario de Transporte, de perfil antigremial) y Franco Lombardo (presidente de Aerolíneas, con vínculos sindicales de sus años en la compañía), que no mostraron resultados.

Segundo, porque la administración libertaria se topó con un sector sindical que también va a todo o nada y que no está acostumbrado a perder discusiones por su notable poder de fuego. Son dirigentes gremiales que no tienen oposición interna y cuentan con respaldos sólidos, que además crecieron: Pablo Moyano, triunviro de la CGT, y Omar Maturano, de la secretaría general de La Fraternidad, dos dirigentes que se detestan, firmaron la paz y organizaron una mesa nacional del transporte.

La idea, como comenta el entorno de un cuadro sindical, es fortalecer la unidad de los sindicatos y empezar a organizar desde paros generales hasta huelgas por sectores, sorpresivos, que consten de determinadas franjas horarias. “Va a ser la guerra de guerrillas, el Vietcong sindical”, grafican sobre los próximos movimientos. Macri sigue mirando la escena y alienta la pelea, para marcarle el rumbo a Milei. Aunque una voz que supo trabajar con él en su gobierno y conoce al detalle el panorama sindical aeronáutico lo cuestiona: “Quiso privatizar la empresa y terminar con los sindicatos y no pudo, sabe que no es fácil”.