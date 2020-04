"Gran preocupación" de la oposición por el pedido de Cristina Kirchner a la Corte

por Gabriel Ziblat

Las cabezas del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio expresaron su “gran preocupación” por la decisión de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, de presentarse ante la Corte Suprema por una declaración de certeza sobre la validez de una sesión online. Fue en el marco de una carta que le mandaron a Sergio Massa para expresar la predisposición a sesionar lo antes posible, para reclamar que se reúna la comisión bicameral que analiza la validez de los DNU y para insistir con convocar al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a dar su informe ante la Cámara baja durante mayo.

El escrito, firmado por Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC), hace hincapié que “al único poder del Estado al que le corresponde opinar sobre el particular es al propio Congreso de la Nación y específicamente a sus Cámaras tal como lo prescribe el artículo 66 de nuestra Constitución”. En concreto, los diputados opositores reconocen que cada cámara tiene la potestad de darse sus propios reglamentos, pero aseguran que el Poder Judicial no puede inmiscuirse en la validez o no de los mismos. Y, por las dudas, se anticipan y afirman que “un eventual pronunciamiento” de la Corte ante el pedido de Cristina no tendría implicancia en el terreno de los diputados.

Informe de Cafiero. Uno de los reclamos principales de JxC, es que el jefe de Gabinete se presente a dar el tradicional informe que establece la Constitución. Cafiero ya manifestó su interés de presentarse en el Senado durante abril (es el turno de la Cámara alta) pero esa sesión informativa no se pudo confirmar aún. De todas formas, los diputados del principal bloque opositor ya reclaman que se agende una visita en marzo. Mientras tanto, le solicitan a Massa que le envíe todos los pedidos de informes que presentaron en la Cámara desde el inicio de la pandemia. En total son 79, aunque varios de ellos son sobre el mismo tema.

Bicameral en marcha. Otro punto en el que vienen insistiendo es en la necesidad de que se reúna la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que es la encargada de analizar la legalidad de los decretos de necesidad y urgencia firmados por el Presidente. “Nos sorprende la demora en la convocatoria de la mencionada comisión y esperamos que este hecho de trascendencia institucional sea resuelto en las próximas horas”, manifestaron.

Sesiones. Por último, Negri, Ritondo y Ferraro manifestaron su predisposición para sesionar e incluso insisten en la posibilidad de que no sea en el recinto sino que se utilice otro predio más grande donde se pueda respetar una distancia preventiva entre diputado y diputado. Respecto a la posibilidad de una sesión virtual, le pidieron a Massa que informe sobre los acuerdos que la Cámara habría tenido con su par brasileña, con Arsat (para garantizar una buena conectividad de todos los diputados en sus distritos) y con el Renaper (para poder tener un sistema que valide las identidades). Y también le piden que se activen las comisiones de Modernización y de Peticiones, Poderes y Reglamento para avanzar en las modificaciones reglamentarias que sean necesarias para tal fin.