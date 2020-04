Reutemann y Romero se plantaron, cuestionaron a Cristina y rechazaron el impuesto a la riqueza

Los senadores Juan Carlos Romero y Carlos Reutemann oficializaron este martes 14 de abril un nuevo interbloque en la Cámara Alta con un duro mensaje contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, en el que pidieron que el Congreso “sea convocado a trabajar”.

“Ante el pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema para que el Senado pueda sesionar por teleconferencia y evitar trabas al impuesto a los grandes capitales, el Interbloque compuesto por los senadores Juan Carlos Romero (Salta), Clara Vega (La Rioja), Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Reutemann (Santa Fe) remarcó la necesidad de que el Congreso sea convocado a trabajar en todos los temas que preocupan a la sociedad y no solo en iniciativas que acrecientan la grieta”, expresaron ayer en un comunicado.

El espacio, que agrupa a peronistas que se distanciaron del kirchnerismo y a algunos partidos provinciales –y que podría llegar a actuar como la "pata peronista" de Cambiemos–, manifestó su preocupación porque “en medio de la emergencia que vive el país resulta poco serio que el Senado esté paralizado y las comisiones no se reúnan para tratar estos y otros proyectos presentados por mis pares”. En este sentido, remarcaron que “en la Cámara Alta la mayoría de las comisiones no se habían terminado de conformar previo al aislamiento”.

"Muy por el contrario, Diputados viene utilizando esta modalidad virtual para la realización de reuniones de comisiones y de bloques, incluso Massa convocó a una reunión de jefes de bloques, por lo que continúan en actividad pese a la cuarentena”, agregaron, y apuntaron contra la iniciativa del oficialismo de crear un impuesto para gravar las grandes fortunas del país. “Repentinamente quieren forzar una sesión por teleconferencia solo para evitar presentaciones futuras en contra del impuesto a los grandes capitales ideado por Máximo Kirchner. Una iniciativa que solo agranda la grieta y no ayuda en nada a respaldar el camino tomado por el Presidente para combatir esta pandemia”, afirmaron.

Consultada por PERFIL, Lucila Crexell, aseguró: “En el Senado hubo un primer argumento que tenía que ver con necesidad de preservar la salud de los integrantes de todo el plantel. Creo que se ha delegado el poder en el Presidente para que tome las decisiones para dar respuesta en esta situación de crisis. Nosotros, que no somos oficialistas, entendemos que tenemos que estar presentes y colaborar. No podemos quedarnos en nuestras casas mirando cómo se toman decisiones cuando en realidad somos partes del esquema federal de gobierno. Si el Senado está paralizado tiene que ver con una posición de delegación al Presidente absoluta”.

Sobre este punto, la senadora por Neuquén, recalcó: “Tenemos la obligación de estar en nuestros lugares de trabajo frente a una situación que demanda a todos los actores políticos. No me parece un argumento válido quedarse en cuarentena. Todos los sectores que están trabajando han puesto por encima su deber a su salud y eso es lo que debemos hacer. Se pueden llevar adelante reuniones en el Congreso con todas las medidas previstas del protocolo”.

Además, se refirió al proyecto que en los próximos días presentará el oficialismo sobre un impuesto a las grandes fortunas. “La Argentina no se resuelve poniendo más impuestos, aunque sean extraordinarios y en grupos selectos, más allá de que tengan o no tengan. El país necesita hoy pensar en cómo sostener todo el aparato productivo, que es el que más está en riesgo porque no están teniendo respuestas. Son los sectores que generan empleo privado y los que colaborar a erradicar la pobreza”, argumentó, y agregó: “Todo lo que significa impuestos lo que hace es generar más informalidad, economías más en negro y evasión. No se pueden seguir generando situaciones que den a entender que la Argentina tiene cada vez menos seguridad jurídica”.

Desde sectores afines al oficialismo ya salieron a responder. “Dos senadores opositores, Juan Carlos Romero y Carlos Reutemann, probablemente ni siquiera recuerdes que seguían siendo senadores, hoy salieron con los botines de punta contra el impuesto a la riqueza ¿Que los habrá motivado para aparecer después de tanto tiempo?”, respondió el diputado nacional Leopoldo Moreau.

