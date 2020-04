Barbijos obligatorios en la Ciudad: habrá sanciones de hasta 80 mil pesos y clausura de comercios

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa este lunes 13 de abril para explicar los detalles del decreto que establece la obligatoriedad del uso de "tapabocas" a los usuarios de transporte público, comercios y clientes. La medida comenzará a regir a partir del próximo miércoles, para lo que se prevén multas económicas de entre 10.000 y 80.000 pesos y clausura de comercios.

Rodríguez Larreta aseguró que la implementación de la medida se debe a que "dos de cada tres infectados por coronavirus no presentan síntomas, por eso es el uso de los tapabocas". Además, el decreto "prohibirá la comercialización, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de barbijos N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio".

Consultado por las sanciones para los que no cumplan, precisó que habrá sanciones de "10 a 80 mil pesos" y que en los "comercios puede llegar a la clausura e inhabilitación". Para concientizar a los porteños, el Gobierno impulsó una campaña y, desde este lunes, varias estatuas de la ciudad portan tapabocas: en el Paseo de la Historieta, Mafalda, Isidoro y Clemente tienen boca y nariz protegidas, en el Paseo de la Gloria se sumaron Emanuel Ginóbili y Fangio, como así también en el Monumento a los españoles, el Monumento a Gandhi y el Templete griego de Parque Lezama.

Cuáles son las 48 actividades esenciales exceptuadas durante la cuarentena total

Al día de hoy, ya son cinco las provincias que establecieron el uso obligatorio en sus territorios: La Rioja, Jujuy, Catamarca, Misiones y Santiago del Estero. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof también evalúa por estas horas sumarse a una disposición similar.

Barbijos a 3 mil pesos

Según una investigación de NOTICIAS, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una compra de 15 mil barbijos por los que gastará 45 millones de pesos, lo que da un costo individual de 3 mil pesos por cada barbijo. La compra salió publicada en el boletín oficial de la ciudad el pasado 8 de abril y el proveedor es una empresa llamada Green Salud, perteneciente al abogado Ignacio Saenz Valiente quien además de tener un grupo de compañías con el nombre Green, también es director del Grupo Clarín y la empresa Telecom. La familia Sáenz Valiente es dueña de un reconocido buffet de abogados.

Consultados por el caso, el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel respondió: "Estamos evaluando las compras y después se darán a conocer los resultados. De todos modos, las compras son transparentes y cumplen con los requisitos".

DR/FeL