PRO: fin de año con acto y la indefinición sobre un acuerdo

El 13 de diciembre es la fecha en que el PRO nacional despedirá un año con sabor agridulce, donde el apoyo al Gobierno no le dio los frutos que pensaba cosechar. En ese marco, se está preparando un acto en la Ciudad bajo la idea de discutir sobre el impacto y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

El encuentro lo está gestando la Fundación Pensar que preside María Eugenia Vidal, quien viene organizando una serie de encuentros partidarios como punta de lanza del intento por movilizar el PRO, con distintas temáticas. La última fue en San Juan, con el gobernador Marcelo Orrego (aliado del PRO), y se abordó un tema estratégico como el desarrollo de la minería.

Esta vez le tocará a la IA. Ya hay varios legisladores y funcionarios que vienen trabajando el tema, como el diputado Martín Yeza.

En ese marco, además de la actividad está previsto que haya reunión del Consejo partidario y de los presidentes del PRO provinciales, más los que presiden las sedes locales de Pensar.

Por supuesto, el principal orador será Mauricio Macri y se espera que estén también los tres gobernadores del PRO. En especial, el local Jorge Macri, quien viene siendo crítico de los apoyos en el Congreso al oficialismo dada la mala sintonía que existe hoy en CABA entre el PRO y las huestes que controla Karina Milei.

“¿Por qué los estamos apoyando?”, le dijo el jefe de Gobierno a su primo, hace menos de un mes en una charla reservada. La Libertad Avanza en la Ciudad le presentó dos proyectos para marcarle la cancha (Ley Bases porteña y el viernes eliminación de las PASO a nivel local) y está en análisis que siquiera le voten el Presupuesto 2025.

Algo similar ocurre con Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Nacho Torres de Chubut, donde LLA tiene dirigentes muy opositores a sus administraciones.

Con todo, en la mesa ejecutiva del PRO se impuso, por ahora, la idea de seguir acompañando al Gobierno. La reglamentación del DNU fue el último tema que se abordó. El expresidente prefería la abstención, pero ganó la posición de Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO y quien mantiene línea abierta permanente con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y Diego Santilli, quien viene trabajando un acuerdo PRO-LLA en la Provincia, quienes argumentaron que no era momento para soltarle la mano al Gobierno en un tema tan delicado.

Con todo, la tensión con el oficialismo no cesa. Macri es quien lo percibe: a pesar de que tendrá tres semanas de viajes, sigue observando que “no hay avances” en un acuerdo que la información que llega desde Casa Rosada (él no estuvo ni una vez allí desde diciembre de 2019 ya que todos los encuentros con Milei se dieron en Olivos, o en el departamento de un reconocido periodista) es que no hay voluntad de acordar sino de teñir de violeta las listas de 2025.

Acaso por ello, Vidal sigue promoviendo informes de Pensar que marquen la cancha sobre el posicionamiento del PRO. Por caso: en materia de obras públicas y política internacional, dos temas que diferencian claramente al partido amarillo de LLA.

Los paneles para el acto del 13 de diciembre se están organizando aún. Desesperada por estar en las fotos y hablar, Silvia Lospennato está esperando con ansias su lugar para poder armar un discurso enérgico, bien actuado, para difundir en redes sociales.

El expresidente quizá encuentre ese acto para desplegar críticas al Gobierno. Aunque aún tiene una contradicción interna: sigue reivindicando su vínculo personal con el presidente Milei y destaca, cada vez que puede, a Luis “Toto” Caputo como un leading case internacional por su exitosa baja de inflación.

Esa contradicción con el jefe de Estado es nítida. Es que Milei tuvo gestos personales hacia él como el día que lo llamó para desearle feliz cumpleaños a Antonia Macri, quien disfrutó de un viaje de padre e hija a Las Vegas el mes pasado.