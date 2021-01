Qué dice el audio de Victoria Donda y de qué la acusa la empleada doméstica

El abogado Osvaldo Barsanti, defensor de la empleada doméstica de la titular del Inadi, Victoria Donda, acusó a la funcionaria de no pagar los aportes patronales de la mujer, dijo que estuvo en una situación “irregular” durante 10 de los 14 años que trabajó para ella, y que le ofreció acceder a un plan social o a una contratación en el Estado luego de que ella le hiciera llegar una carta documento para regularizar esa situación.

En uno de los audios que se conocieron del intercambio entre Arminda Banda Oxa, de 62 años, y Victoria Donda, ella le sugiere a la mujer que puede tramitarle un plan social, por el que tendría que brindar una contraprestación, y le da la posibilidad también de que luego realice el trámite de jubilación.

“Yo lo que te estoy diciendo es que por ahí podemos anotarte en un plan, en algo podemos anotarte. Necesito que vos me digas eso, si renuncias, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan", dice Victoria Donda. Y agrega: "Después igual se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso y entiendo también que vos necesites la plata. En los planes están cobrando más o menos unos 10 mil pesos, y la contraprestación puede ser cerca de tu casa”, sostiene en el audio al que accedió este medio.

Según dijo el letrado, el conflicto comenzó cuando la mujer comenzó a analizar la posibilidad de jubilarse. La carta documento que envió a la titular del Inadi, dijo, fue "por las deficiencias registrales y porque durante la cuarentena Victoria no se hizo cargo de los salarios cuando ellos no podían prestar servicio", según señaló en comunicación con Radio Rivadavia.

Barsanti sostuvo que la mujer trabajó para Donda 14 años y que durante diez no estuvo registrada formalmente, y que ante el reclamo, la funcionaria "contestó con ofrecimientos de planes o contrataciones en el INADI a cambio de su denuncia”, en referencia a uno de los chats entre ambas que dio a conocer, donde la exdiputada también le ofrece la posibilidad de una contratación en el organismo del Estado a ella o a su hermana. Por este motivo, el abogado de la mujer realizó dos presentaciones judiciales, una en el fuero laboral y otra en el fuero penal, confirmó a TN.

No obstante, ante la consulta de PERFIL, la titular del Inadi negó que se trate de una contratación “irregular”, dijo que Banda Oxa está registrada desde 2016, año en el que empezó a trabajar para ella, y que el ofrecimiento surgió a raíz de la intención de la mujer de renunciar ante la imposibilidad de seguir trabajando por la situación de salud de un familiar.

La funcionaria también envió a este medio el registro de pagos registrados en AFIP, donde figura como fecha de contratación junio de 2016, y la última constancia de pago, que se registró en diciembre de 2020.

Donda reconoció que le ofreció la posibilidad de anotarla en un plan social con una contraprestación, o una contratación como personal de maestranza en el organismo que dirige, porque si renunciaba se quedaría sin sustento. “Ella tenía un hermano muy mal, internado, y me decía que no quería seguir trabajando. Entonces para que no se quede sin ningún tipo de sustento, le ofrecí inscribirla en algún plan y que preste servicio cerca de su casa, no en mi casa”, aseguró.

En sus redes sociales, Donda hizo público su descargo, donde ratificó sus declaraciones a este portal y sumó: "Entiendo la preocupación que esta situación generó en muchas personas que de buena fe me escribieron por las redes solicitando información al respecto. El trabajo no registrado es un problema estructural en nuestro país y es completamente válido pedirle explicaciones a nuestros dirigentes si aparecen rumores o trascendidos como los que se deslizaron hoy".

Sobre la situación de la trabajadora, reiteró que "todo se encuentra en regla" y que está en condiciones de "comprobarlo ante quienes lo requieran o ante la misma Justicia de ser necesario".

"En cuanto a aquellos que pretenden construir una fake news a partir de esta cuestión para perjudicarme a mí o al gobierno del que formo parte: les pido que sean más creativos. Discutan mis ideas y mis proyectos", concluyó.

