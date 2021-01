Donda reconoció que le ofreció un contrato en el INADI a su empleada doméstica

Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), habló luego de que se hiciera pública la denuncia de la empleada doméstica que trabaja en su casa. El abogado de Arminda, de 62 años, dijo que la funcionaria no pagaba los aportes patronales, que su situación era “irregular” y que le había ofrecido, a cambio, un plan social o una contratación en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

En diálogo con PERFIL, Donda desmintió esa acusación, sostuvo que la mujer trabaja en su casa desde el año 2016, y que “está registrada como corresponde”. “Es una trabajadora de servicio en casas particulares, y está trabajando en mi casa desde el 2016. Está registrada, rechazo que digan que no lo está porque está registrada como corresponde”, aseguró la ex diputada.

Sobre el audio que se difundió, en el que ella le ofrece la posibilidad de anotarla en un plan social con una contraprestación, la titular del INADI dijo a este medio que fue porque tenía un familiar enfermo en terapia intensiva, y si renunciaba, se quedaría sin ingresos. “Ella tenía un hermano muy mal, internado, y me decía que no quería seguir trabajando. Entonces para que no se quede sin ningún tipo de sustento, le ofrecí inscribirla en algún plan y que preste servicio cerca de su casa, no en mi casa”, explicó.

“Yo lo que te estoy diciendo es que por ahí podemos anotarte en un plan, en algo podemos anotarte. Necesito que vos me digas eso, si renuncias, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan", dice Donda en el audio. Y agrega: "Después igual se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso y entiendo también que vos necesites la plata. En los planes están cobrando más o menos unos 10 mil pesos, y la contraprestación puede ser cerca de tu casa”, sostiene la funcionaria en el audio al que accedió este medio. PERFIL también accedió al audio de la mujer en el que cuenta la situación con su hermano internado, le pide disculpas a Donda y le dice que en un tiempo le avisará su decisión.

Frente a las críticas y la denuncia del letrado de la empleada doméstica por ofrecerle a la mujer un cargo en el organismo del Estado, Victoria Donda dijo a este portal: "Le ofrecí un contrato en el INADI para que entre a trabajar como maestranza, porque me dijo que su hermano estaba internado y que estaba mal”.

“Es una mujer a la que estimo mucho, creo que está en una situación de vulnerabilidad y que se están aprovechando. Me parece terrible que se aprovechen así de la gente”, dijo Donda.

Noticia en desarrollo