Quién es el funcionario echado del Gobierno por el escándalo del presidente de San Lorenzo

El esándalo de San Lorenzo salpicó al Gobierno. El hombre que aparece junto a Marcelo Moretti en la cámara oculta que se difundió en las últimas horas, en donde se ve al presidente del club recibir dos fajos de dólares por parte de la madre de un juegador de las inferiores, es Francisco Sánchez Gamino, un abogado platense que acaba de ser desplazado de la Jefatura de Gabinete. El funcionario era, hasta hoy, un desconocido del univeso libertario y cuando se busca su nombre en internet solo aparecen registros de su pasado como modelo. Una vez más, como suele suceder en Argentina, farándula, política y fútbol se combinan en un entramado sospechoso.

El informe que reveló la cámara oculta a Moretti se transmitió por Canal 9. Las imágenes dan a entender que el dirigente cobró una coima a cambio de incorporar a las filas del club al hijo de la mujer que le dio el dinero. Se presume que la suma fue de US$25.000. Apenas se reconoció a Sánchez Gamino en el video, el gobierno decidió echarlo.

En octubre de 2024, el abogado fue designado al frente de la Dirección Nacional de Análisis y Estudios, un área de Jefatura de Gabinete que depende de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo de José Luis Vila. Según aseguraron fuentes oficiales a PERFIL, Sánchez Gamino "llegó por recomendación". Según esta versión, un funcionario de origen platense de la cartera preguntó por un abogado y le sugirieron a Sánchez Gamino.

Cerca del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, subrayan que cada autoridad arma sus propios equipos para desligarse del abogado. Otro nombre sobre el que se puso la lupa apenas se conocieron las imágenes fue el de Sebastián Pareja, el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y el hombre que, en teoría, conoce bien a la dirigencia bonaerense que se suma a las filas libertarias. "No lo conoce y no es del equipo de LLA", respondieron a PERFIL.

Sánchez Gamino se desempeñó como funcionario de la Jefatura de Gabinete hasta que se filtró la cámara oculta en la que aparece junto a Marcelo Moretti.

Parece que a Sánchez Gamino no lo conoce nadie y su trayectoria pública también es un misterio. En la biografía de su cuenta de Instagram se presenta como abogado del Estudio Sánchez Gamino, pero el link que está publicado no funciona. Según los registros públicos, antes de ser funcionario de la Jefatura de Gabinete, trabajó en las cámaras de Diputados y de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en el Colegio de Escribanos bonaerense, en SW Consultores y en Collage Lab.

Aunque su rostro aparece blureado, se presume que quien le entregó los fajos de dólares a Moretti es María José Scottini, otro nexo con la política bonaerense. Se trata de una ex precandidata a intendenta de La Plata que fue directora del Mercado Regional durante la gestión de Pablo Bruera. Su cuenta de Instagram, que no está actualizada, está repleta de fotos de campaña junto a Roberto Lavagna. La mujer sería la punta que conectaría a los protagonistas del escándalo de San Lorenzo con dirigentes del peronismo del conurbano.

De modelo a funcionario nacional

Salvo por una acción solidaria para un Día de la Niñez durante la pandemia, todos los registros en internet de Sánchez Gambino son sobre su pasado como modelo. Por ejemplo, en 2013, el abogado participó de una producción de "fotos hot" con la periodista deportiva Greta Rodríguez.

En 2013, participó de una producción de fotos con la periodista Greta Rodríguez.

Sánchez Gambino también tuvo participaciones en programas como Combate o La pelu. En redes todavía están publicadas algunas imágenes, como una junto a Flor Vigna, Nicolás Occhiato y Sophia Ceraso.

La búsqueda artística de Sánchez Gamino fue amplia. De hecho, en YouTube está disponible un tema de cumbia que grabó hace nueve años. En una nota que le dio a Nova Show por aquellos tiempos aseguró: "Trabajo desde muy chico y cada día me levanto con ganas de seguir adelante porque es una carrera que me apasiona y me hace feliz”.

No queda claro cuándo fue el salto de Sánchez Gamino de la farándula a la política. En X, en 2015, un usuario lo etiquetó en una foto en la que se ve a un grupo de militantes con una bandera violeta con la leyenda "Agrupación llamosista", en referencia a Juan Manuel Llamosas, un dirigente del peronismo cordobés que en enero fue designado como vicepresidente del Banco de Córdoba por el gobernador, Martín Llaryora.

Sánchez Gamino, en 2015, fue etiquetado en una foto de la agrupación de un dirigente del peronismo cordobés.

En La Libertad Avanza se repite que la reunión de los fajos de dólares suedió antes de que Sánchez Gamino fuera designado en Jefatura de Gabinete. Moretti no respondió la consulta de PERFIL, pero según reveló el periodista Pablo Lafourcade, el dirigente aseguró que el dinero era parte de una donación que recibió el club por parte de Scottini.

La historia recién comienza y todo parece indicar que el escándalo que se destapó con la cámara oculta tiene terminales que exceden al mundo del fútbol.