Quién es Federico Villegas Beltrán, el diplomático que presidirá el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Argentina fue electa este lunes 6 de diciembre por primera vez en su historia para presidir durante 2022 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una sesión en la que su designación se hizo por aclamación. El órgano es rector a nivel mundial en materia de Derechos Humanos.

En 2022, el Consejo deberá, entre otros puntos, conducir el examen periódico universal de Derechos Humanos y continuar adoptando decisiones para avanzar en los temas pendientes de la agenda universal de protección de los mismos, incluyendo el apoyo al trabajo que realizan relatores y expertos independientes de diversas temáticas.

Quien ocupará el cargo al frente de la presidencia será el actual embajador ante los organismos con sede en Ginebra, Federico Villegas Beltrán, abogado y diplomático de carrera.

Federico Villegas, actual embajador ante los organismos con sede en Ginebra.

Argentina presidirá por primera vez el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Villegas Beltrán ingresó con honores al servicio exterior en 1993 y está destacado en Suiza desde marzo de 2020. Tiene un Master of Arts in Liberal Studies (MALS) Cum Laude de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Además, se especializó en desarme (United Nations Disarmament Fellow) y en derechos humanos (New College, Universidad de Oxford, Reino Unido, e Instituto Internacional de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia).

Oriundo de Santiago del Estero, Villegas fue nombrado Representante Permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra el 29 de marzo de 2020, luego de ser trasladado desde Mozambique, donde se desempeñaba desde 2016 como Embajador de la República Argentina.

En Cancillería Argentina integró entre 1993 y 1995 la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales y fue Director General de Derechos Humanos en dos oportunidades: entre 2005-2007 y 2012-2015, cuando lideró la delegación argentina en foros y organismos internacionales de derechos humanos.

Federico Villegas presidirá el Consejo que, en 2022, deberá conducir el examen periódico universal de Derechos Humanos.

Fue Representante Alterno de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D.C. entre 1995-2003, coordinando temas de derechos humanos y cooperación internacional, y fue Representante Alterno para MERCOSUR y ALADI en Montevideo, Uruguay entre 2008-2011. En ese cargo coordinó temas sociales y políticos del proceso de integración regional, y aprobación de proyectos de convergencia estructural del Mercosur Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

El diplomático coordinó el proyecto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la elaboración del Primer Plan Nacional contra la Discriminación y el establecimiento del Centro de Políticas Publicas de Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y del Centro Internacional de Derechos Humanos de UNESCO, con sede en la Argentina.

Entre sus cargos, representó además al país ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y ante GAAMAC (Global Action Against Mass Atrocities Crimes)

La OMS en sesión extraordinaria decidió avanzar en la elaboración de un tratado para responder mejor a las pandemias. Dr Tedros se reunió con delegación 🇦🇷 encabezada por Jefa de Gabinete MINSAL @soniatarragona. Agradeció liderazgo, participación y solidaridad de nuestro país pic.twitter.com/KcunzJkhAi — Federico Villegas (@Federic51862987) December 2, 2021

Derechos Humanos: por más principios y menos afinidades

El discurso de Federico Villegas Beltrán

En su discurso, Villegas Beltrán agradeció especialmente el trabajo de la presidenta saliente, la fijiana Nazhat Shameem Khan, y "el consenso conseguido en la región" de América Latina que permitió su designación al frente del organismo.

El diplomático adelantó además que será un "honor interactuar" durante el próximo año con la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

En el párrafo más emotivo de su intervención, brindó un especial reconocimiento para las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo quienes representan un espejo del avance argentino en la materia.

En ese sentido, recordó que las representantes de esos organismos visitaron Ginebra a fines de la década de 1970 para denunciar el secuestro de sus hijos y nietos y que, 30 años más tarde, formaron parte de las delegaciones que trabajaron en la ONU sobre la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzada de Personas.

“El sistema universal de derechos humanos -sus órganos, procedimientos y normas- fue el socio silencioso detrás de los desarrollos normativos, jurisprudenciales y de políticas públicas en materia de derechos humanos en la Argentina, y ayudó a sanar el tejido social e institucional de mi país”, sostuvo.

Luego, el embajador repasó algunos de los "desafíos particulares" que tendrá el Consejo, entre ellos el de reflexionar sobre los Derechos "desde una perspectiva histórica". Pese al extenso recorrido ya realizado, dijo, "la esclavitud, el colonialismo, la discriminación de la mujer (entre otras) fueron prácticas naturalizadas desde el derecho" durante siglos y que aún deben ser erradicadas.

Además, adelantó que entre el "mucho trabajo por delante" están incluidas temáticas como el "cambio climático, la discriminación por orientación sexual, los derechos humanos en la era digital y los derechos de personas mayores".

Por último, señaló que el plexo de los Derechos Humanos universales deben ser inmunes a los cambios geopolíticos que puedan darse y que deben ser asegurados más allá de las fronteras nacionales.

AG cp