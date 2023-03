Quién es Pablo Javkin, el intendente señalado por los narcos que amenazaron a Messi

Pablo Javkin es el intendente de Rosario que logró desterrar al Partido Socialista de la conducción política de su ciudad. Pero se enfrenta a un desafío un poco más complejo que por ahora no logra resolver: frenar la avanzada del crimen organizado y el narcotráfico. La amenaza a Lionel Messi, luego de la balacera contra el supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo, lo puso en el centro de la escena.

Javkin tiene 51 años y es padre de dos hijos. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde empezó a la par con su carrera política en la Unión Cívica Radical. Fue presidente nacional de la Juventud Radical y también de la Federación Universitaria Argentina (FUA), por la Franja Morada, relataron dirigentes cercanos al intendente. PERFIL lo quiso contactar pero al cierre de la nota no consiguió respuesta.

En política también tuvo su paso por Afirmación para una República Igualitaria (ARI), el espacio que encabezó Elisa “Lilita” Carrió a principios de 2000. A partir de ahí llegó a ser concejal en 2001, legislador provincial en 2007 y diputado nacional entre 2013 y 2015.

Para llegar en 2019 a la intendencia de su ciudad armó su partido local que llamó Creo Rosario. Con eso se sumó a la coalición Frente Progresista Cívico y Social, que encabeza el Partido Socialista.

Así, en abril de 2019 ganó la PASO y se impuso contra Verónica Irizar, candidata del socialismo. En junio del mismo año consolidó su mayoría y llegó al 34,50% de los votos. Así, superó al candidato peronista de Juntos, Roberto Sukerman, que alcanzaba el 33%.

Las advertencias de Javkin al Gobierno nacional

Con el Gobierno nacional Javkin tuvo sus idas y vueltas. Durante la pandemia trabajó a la par, pero con el correr del tiempo y el aumento de crímenes en Rosario fue tomando distancia. En las últimas semanas ratificó sus diferencias con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

"¿A cuánto está el presidente de acá? ¿A media hora? Vengan acá. Yo no manejo las fuerzas de seguridad, y cuando pedí no me dejaron, entonces los que tienen la responsabilidad que vengan acá", lanzó el intendente en diálogo con la prensa, luego del ataque al supermercado.

"¿Dónde están los que nos tienen que cuidar?", cuestionó el funcionario y enfatizó: "Yo no tengo armas, a mí no me van a correr con esto". Sus dichos hacen referencia al mensaje que acompañó la balacera a la tienda, en el cual el intendente fue acusado de estar involucrado en hechos delictivos: "Javkin es narco, no te va a cuidar".

Asimismo, explicó: "Es muy fácil para cualquier banda generar este hecho. Estamos a 40 metros de una avenida, no necesitan una autorización de un juez para perseguir una moto".