Ricardo Alfonsín defendió a Alberto Alberto: "Se hizo una interpretación forzada, no me voy a prestar al juego de la derecha"

La polémica frase que pronunció ayer miércoles 9 de junio el presidente Alberto Fernández sobre la descendencia de los mexicanos, brasileños y argentinos dio la vuelta al mundo y llegó hasta España, donde el embajador argentino Ricardo Alfonsín salió a defender al Presidente y minimizar los dichos.

"No me voy a prestar al juego de la derecha", aseguró Alfonsín a radio Provincia, y agregó que se había hecho una "interpretación forzada" sobre la frase del mandatario durante un encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

"No tiene sentido ponerse a hacer un análisis sobre la cita de Octavio Paz. Le están buscando la quinta pata al gato", consideró el dirigente radical. Y minimizó la frase: "Con los problemas que tenemos en Argentina no me voy a poner a interpretar una frase".

Es que para el embajador, opinar sobre la frase significaría un favor para la derecha. "No le voy a hacer el juego a la derecha y la oposición que deberían analizar cuestiones de fondo", afirmó.

Alberto Fernández quiso citar a Octavio Paz pero usó una frase de Litto Nebbia

El daño no le llegó al embajador en España, aunque sí al de Brasil, Daniel Scioli, luego de que el propio presidente Jair Bolsonaro publicara una foto con indígenas con la palabra "Selva", irónicamente. También las tapas de los diarios mexicanos y brasileños hablaron de los dichos y algunos lo calificaron como "racista".

Por otro lado, Alfonsín celebró la visita del presidente del gobierno español a la Argentina; y argumentó que "hay un interés muy importante por tener una cooperación empresarial". "Ojalá se puedan capitalizar esas intenciones".

Por último, Alfonsín criticó a la oposición de Juntos por el Cambio y, puntualmente, al radicalismo actual, el partido cuyo símbolo representa su padre y expresidente Raúl Alfonsín. "Le van cambiando los nombres a los partidos. Cambiemos sigue representando una derecha neoliberal. Me preocupan las ideas que defiende y que la UCR lo integre. Los radicales tendrían que explicar y dar las razones de por qué defienden estas posiciones", dijo.

Los dichos de Alberto Fernández y su pedido de disculpas

"Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de Europa", fue la frase de Fernández.

Pese a las disculpas, Bolsonaro Jr, Brasil y México condenaron a Alberto Fernández

Eso lo llevó a tener que explicar con un breve hilo en Twitter su frase y un pedido de disculpas: Se afirmó más de una vez que 'los argentinos descendemos de los barcos'. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad".

Se afirmó más de una vez que “los argentinos descendemos de los barcos”. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad. — Alberto Fernández (@alferdez) June 9, 2021

"A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas. Quería que fuera una frase (Zamba) que hable de nosotros. Y de esta tierra que amamos (Latinoamerica) Y es mezcla de todos” Litto Nebbia sintetiza mejor que yo el sentido real de mis palabras", concluyó.

