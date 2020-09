Aislado del mundo en Sierra de la Ventana pero no ajeno a lo que sucede, el músico Ricardo Iorio uso su cuenta de twitter para solidarizarse con el youtuberr El Presto que fue detenido por amenazar de muerte a Cristina Kirchner.

El fundador de la banda de heavy Metal V8 y cantante de Almafuerte, no anduvo con vueltas para denfender a Miguel Prestofelippo fue habia sido imputado por el fiscal federal N° 3, Maximiliano Hairabedian, por "amenazas" e "incitación al odio y la violencia".





Los que no creemos en este zurdaje repugnante, y pensamos que el comunismo nos arruinó la vida nos informamos con @ElPresto2Ok, @AgustinLaje, @CanalTLV1. #LiberenAlPresto #LiberenAElPresto2Ok #LiberenAlPrestoYa #LiberenAElPresto

¡Hijos de puta! Este es el derrumbe de la nación pic.twitter.com/OAjMT2hd0w — Ricardo Iorio (@IorioQuotes) September 10, 2020

En su defensa del joven, el músico siguió escribiendo en un hilo provocador. "Lázaro Baez - LIBRE Presos - LIBRES Y este muchachito amigo que es un periodista independiente esta preso en DEMOCRACIA. Cuidense entre ustedes los jóvenes, que la nación está en peligro. Venezuela está cada vez más cerca".

Pero Ricardo Iorio no fue el único que salio a defender a Miguel Prestofelippo. Un pequeño grupo de personas se reunió frente al edificio donde reside la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para realizar una manifestación. "¡Cínica! Que hoy no te metamos presa, no significa que en 10 no te vamos a enterrar en una celda y perdamos la llave..." vociferaba un joven mientras el resto de los presentes lo aplaudían.

JAHSJSJSJAJABSB Cristina debe ver a este pendejo lleno de leche gritando estas cosas y debe estar estallada pic.twitter.com/1iTVjq80Xn — Gonzalo carranza 🌈 (@gonzacarranza23) September 10, 2020

En tanto la ciudad de Còrdoba también se produjeron algunas manifestaciones en apoyo a ElPresto.



Protesta en el Patio Olmos, Provincia de Córdoba para pedir la liberación del Periodista El Presto. #LiberenAlPresto pic.twitter.com/eeQznlhGE8 — Daniel Alarcón (@DaniAlarconOk) September 10, 2020

Miguel Prestofelipe habia escrito en su cuenta de twitter: "Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO", tuiteó "El Presto" el 27 de agosto último y adjuntó una fotografía de la vicepresidenta en el Senado de la Nación.

Según da cuenta el diario Crónica, citando fuentes policiales, durante el operativo, el acusado Eduardo Miguel Prestofellipo aparentemente obstaculizó el accionar de los policías que, además, hallaron un arma de fuego con numeración ilegible, por lo que desde el juzgado dispusieron su detención.

