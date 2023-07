García Moritán inauguró su búnker de campaña en la casa que fue de los padres de Maradona

El candidato a Jefe de Gobierno porteño por Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, inauguró este viernes su búnker de campaña en la histórica vivienda -vendida el año pasado- que Diego Armando Maradona le había regalado a sus padres en 1981, sobre la calle José Luis Cantilo al 4500, en el barrio de Villa Devoto.

En medio de un colorido clima donde sobresalió el celeste y blanco, el legislador porteño presentó un nuevo punto de encuentro en el cual el espacio liberal debatirá y difundirá ideas de cara a las elecciones PASO del 13 de agosto.

“Tuvimos un camino lleno de piedras para que no pudiéramos llegar, pero todos los que estamos acá nos ganamos el lugar y eso no pasa en ningún partido político. Hoy hay posibilidades de hacer una elección histórica. Somos un partido independiente, que no es funcional al sistema, y que puede estar peleando la ciudad de Buenos Aires”, expresó el postulante.

Inauguración del búnker de Roberto García Moritán en Devoto. Fotos: Prensa Republicanos Unidos

"Si llegamos al ballotage, podemos ganar la Ciudad", advirtió Yamil Santoro

Por su parte, su jefe de campaña, Yamil Santoro, manifestó que “tenemos un gran candidato y sabemos que las cosas se pueden transformar con laburo, con método y con coraje. Si llegamos al ballotage, podemos ganar la Ciudad".

Twitter/@yamilsantoro

De hecho Santoro anunció en sus redes el acto de inauguración y acompañó la publicación con un clip en el cual se aprecian escenas del astro del fútbol durante su entrenamiento luego de una lesión.

"Hoy estrenamos nuevo búnker de campaña de Roberto García Moritán en Devoto", tuiteó el dirigente republicano.