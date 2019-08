Cierre de grieta peronista: Lavagna felicitó a Fernández por su triunfo

El candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, se comunicó hoy en forma telefónica con el ganador de las PASO, Alberto Fernández, tras confirmarse la victoria del postulante del Frente de Todos.

"Agradezco el llamado y la felicitación de Roberto Lavagna, un hombre a quien valoro y respeto enormemente", tuiteó el ex jefe de Gabinete, que no fue destinatario de ninguna felicitación por parte d su contrincante, el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

El candidato kirchnerista se impuso en las elecciones Primarias por algo mas del 15 por ciento al actual mandatario. Para ratificar el triunfo en octubre y sellar la victoria en primera vuelta, Fernández intentará seducir al votante independiente y moderado, que en alguna medida acompañó a Lavagna en estas PASO, quien finalizó tercero con más del 8%.

Agradezco el llamado y la felicitación de @RLavagna, un hombre a quien valoro y respeto enormemente. — Alberto Fernández (@alferdez) August 12, 2019

Fernández, de 60 años y a quien acompaña la exmandataria Cristina Kirchner como candidata a la vicepresidencia, se mostró confiado y declaró que "conmigo la grieta se terminó para siempre y la venganza también".

"A los que no me votaron, prometo trabajar para que me entiendan. Vamos a empezar una etapa nueva. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron", dijo Fernández ante miles de seguidores.

En octubre se votará también para renovar un tercio de la Cámara de Senadores (24 escaños) y la mitad de la de Diputados (130 bancas), así como candidatos a gobernador, vice, legisladores, alcaldes y representantes comunales de la provincia de Buenos Aires.

D.S. EA