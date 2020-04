Rodríguez Larreta le pidió a Vidal ayuda para el área social de la Ciudad

por Ezequiel Spillman

Aunque nunca dejaron de dialogar, desde temas íntimos a la gestión, desde comienzos de marzo, cuando la pandemia de Coronavirus invadía el país, Horacio Rodríguez Larreta le pidió a María Eugenia Vidal que comience a participar de reuniones con parte de su gabinete. En particular, cuando el jefe de Gobierno observó que necesitaba la colaboración de la ex gobernadora para organizar el área social ante el caos que podía desatar el virus.

En rigor, se trata de una ayuda ad honorem y de manera informal que llevó a Vidal a reunirse con más de 20 funcionarios en los últimos días. El jueves, por caso, con María Migliore, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, quien tiene a su cargo las villas, se reunieron en el edificio del organismo en el ex Elefante Blanco, en Lugano. Se trata del cargo que ocupó ya Vidal en el primer mandato del PRO. La cuestión social fue su área de trabajo por excelencia desde que estudiaba Ciencias Políticas en la UCA y luego en la Fundación Sophia, con Larreta como mentor.

En particular, desde que se instaló la cuarentena obligatoria, el jefe comunal le pidió que se sume al equipo de crisis, siempre con la idea de que aporte para ayudar con el trabajo social en villas y asentamientos, así como la coordinación con organizaciones sociales, ONG y actores de la sociedad civil que puedan sumar a contener a los grupos vulnerables. Por ello, ya también se la puede ver también en la sede gubernamental de Parque Patricios en la calle Uspallata.

“Soy una asesora informal, no cobro un peso, trato de ayudar desde mi experiencia de ocho años en la Ciudad y cuatro en la Provincia”, confió Vidal ante sus íntimos. “Se va a sumar a algunas reuniones donde Larreta crea que puede aportarle su experiencia en la Ciudad y en Provincia”, confían cerca de la ex mandataria bonaerense. Incluso no se descarta sumar a parte su gabinete social para acercar ideas. Por lo pronto, en la Corporación Sur, el organismo que se ocupa del sur de la Ciudad, está Santiago López Medrano, el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense y parte del chat de Whatsapp que anima Vidal (llamado “Mesa social”) para trabajar en la futura fundación que tiene en mente. En ese chat, entre otros, también está Carolina Stanley, la ex ministra nacional, Pilar Molina (quien estuvo a cargo de Niñez) y Milagros Maylin, quien se ocupó de un ambicioso plan para seis villas de la Provincia. También allí está, como desde hace 2008, su ex jefe de gabinete, y mano derecha, Federico Salvai. A ellos se suman varios ex funcionarios, como Gabriel Sánchez Zinny (Educación). Se venían reuniendo en la sede partidaria del PRO bonaerense en Avenida Belgrano. Ahora es por teleconferencia.

Y se mantuvo activa, aunque no de manera pública. De hecho, en la semana lanzó www.ayudardesdecasa.com para colaborar con las ONG´s de la provincia de Buenos Aires.

Pero no solo está colaborando con Larreta. La ex gobernadora se comunicó con Axel Kicillof para ponerse “a disposición para colaborar ante esta crisis”, según pudo saber PERFIL. Lo mismo le planteó a los jefes de los bloques parlamentarios, Roberto Costa (Senado) y el radical Maximiliano Abad (Diputados) para que ayuden al gobernador. También, los legisladores Adrián Urrelli, Alex Campbell y Daniel Lipovetzky.

Además, varios intendentes del conurbano bonaerense hicieron lo propio y la “sumaron” en sus mesas de manejo de crisis en este contexto delicado. Uno de ellos, fue el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien le pidió esta semana que lo ayude a ordenar sus equipos. Otro caso es Lanús, en donde el intendente vidalista-larretista Néstor Grindetti viene trabajando con ella de manera ininterrumpida desde hace 12 años (desde las épocas en que era ministro de Hacienda porteño), y a partir de esta crisis sanitaria, profundizó las conversaciones casi cotidianas.

Por otro lado, decidió no sumarse a los cacerolazos que impulsó el “ala dura” de Cambiemos con Patricia Bullrich (PRO), el radical Mario Negri y diputados como Fernando Iglesias. “No hay que entorpecer al gobierno provincial ni al nacional, hay que apoyarlos en este contexto difícil”, repite. “La pandemia no distingue el color político”, suele decir.

En este marco, aunque reapareció tímidamente con un video por redes sociales, seguirá con el perfil bajo que mantuvo desde que salió del poder. Cree que, desde ese lugar, aporta a la gobernabilidad y no entorpece la gestión de otros. Es lo mismo que le pidió a sus diputados y senadores cada vez que pudo.

Hoy a las 11 horas participará de una teleconferencia con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. También estará Bullrich y se sumarán intendentes como Grindetti, Jorge Macri y Julio Garro, de La Plata. Ella seguirá con su bajo perfil, pero no abandonará la política.