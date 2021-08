Rosas con Mercado Libre y roces con la UIA

El Gobierno tuvo en las últimas horas una cal y otra de arena en su relación con los empresarios. Por un lado, Mercado Libre anunció que creará 1.200 puestos de trabajo adicionales a los 2.500 que contrató en los últimos doce meses y sus directivos elogiaron políticas impulsadas por el Ejecutivo, y, por el otro, volvieron a hacerse explícitos los cortocircuitos con la nueva conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por Daniel Funes de Rioja.

En una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, deslizó elogios a la política que promocione la Economía del Conocimiento, definiciones que, en un contexto de recuperación heterogénea y en plena campaña electoral, suenan como música para los oídos del Gobierno. “En Mercado Libre estamos convencidos de que este tipo de políticas públicas son imprescindibles para impulsar el motor de la productividad que la Argentina necesita y para la generación de empleo de calidad, al cual seguiremos apostando en el futuro tal como venimos haciendo hace 22 años”, resaltó De la Serna.

El mismo Kulfas reveló ayer que no tiene la misma sintonía con el presidente de la UIA, con quien se reunió el viernes luego que el abogado laboralista propusiera a las empresas no pagar el salario de los empleados que no se vacunasen y no regresan a trabajar presencialmente. “La reunión fue buena, tuvimos un arranque del diálogo con esta nueva gestión un poco tenso”, afirmó el ministro. “Tuvimos una muy buena relación con la conducción de Miguel Acevedo, en plena pandemia trabajamos codo a codo con él y con el sector industrial en general. Después hubo un cambio”, afirmó en declaraciones radiales.

“Las primeras semanas fueron de tensión. Ha habido de parte de ellos una idea de recapacitar. En la reunión de ayer volvimos a tener una agenda más constructiva, no tanto la chicana, la crítica como veníamos viendo”, agregó. “Se da una paradoja donde las cámaras industriales en general están conformes con las políticas que estamos implementando, con las críticas válidas o recomendaciones, pero al máximo nivel de la UIA aparecía más predominantemente la crítica que el acompañamiento a las cosas positivas que están ocurriendo”, disparó, en alusión a la postura que adoptó Funes de Rioja en las últimas semanas.