El ministro Matías Kulfas no ve posible una reducción de la jornada laboral en este contexto

Para el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la Argentina "no es posible" reducir la jornada laboral con igual salario, ya que las pymes no estarían en condiciones de aplicar esa medida.

"En términos conceptuales, bienvenido sea trabajar menos y tener una vida más plácida. Pero este es un contexto muy difícil de la Argentina. Bajar la jornada laboral de 8 a 6 horas equivale a aumentar el salario horario más o menos un 33%. Y hay pymes que no están en condiciones de afrontar esos costos", señaló el funcionario hoy n declaraciones al programa Las Primeras Noticias que se emite en AM750.

Kulfas indicó: "En muchos de los países en los que se estaba implementando, había una reducción de la jornada laboral con una reducción del salario. Esto es lo impensable acá. La Argentina no tiene salarios altos como para pensar en trabajar un poco menos y ganar un poco menos".

"En la Argentina tenemos salarios bajos muy golpeados, con lo cual reducir la jornada laboral eso no es posible", sentenció el ministro, en declaraciones radiales.

Además, advirtió que "el riesgo que se corre de hacer algo así, a los golpes, es que se traslade ese costo laboral a precios, que haya más inflación. Si sale bien, habría un poco más de empleo con salarios más bajos. Hay que ser cuidadosos aunque se tengan buenas intenciones”, indicó.

Y explicó que “Por ahí esta discusión puede tener más fuerza cuando el desempleo baje”.

Para Kulfas, en este momento, en el país: "Tenemos problemas macroeconómicos que resolver, pero vamos por el buen camino", manifestó.

Vale recordar que la reducción de la jornada laboral fue planteada en los últimos días por sectores del oficialismo: por caso, el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos Sergio Palazzo, quien rescató que se trata de una tendencia "que está sucediendo en el mundo".

Sin embargo, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, se mostró en contra y advirtió que "lo que la Argentina necesita es más empleo, más producción, más productividad y empleabilidad. Esto no se resuelve repartiendo el trabajo formal que hoy existe, sino generando más y mejor trabajo".

En declaraciones al programa Las Primeras Noticias que se emite en AM750, Kulfas también se refirió al tema de la inflación y aseguró “Después del pico que tuvimos en marzo por la suba de los precios internacionales, la inflación viene bajando mes a mes”. Para el titular de la cartera de Producción “Hay que recuperar solvencia macroeconómica y apelar al diálogo social”.

En la charla también se refirió al tema del cierre de exportaciones de carne y destacó que “Hoy el precio de la carne se ha empezado a estabilizar”.

En cuanto al cierre de exportaciones indicó que no es una medida que vayan a sostener en el tiempo. “El objetivo central no es reducir las exportaciones o limitarlas. Fueron medidas transitorias, de ordenamiento, porque el sector estaba funcionando mal, con exportadores que no hacían las cosas que tenían que hacer: no las divisas, había problemas de control, con una serie de desavenencias que tienen que ver con un problema estructural que tiene la Argentina, porque el sector hace cuatro décadas que el sector ganadero produce la misma cantidad de carne: 3 millones de toneladas de carne por año”, dijo.

Finalmente, se refirió al conflicto que atraviesan los empleados de Garbarino. “Es una de las empresas que entró en crisis durante el Gobierno de Mauricio Macri por la suba de las tasas de interés y la recesión. Hubo cambio de manos pero no le pueden encontrar la solución”, destacó y recordó que “El Estado viene pagando el salario de los trabajadores de Garbarino: primero con el ATP y después con el REPRO”. “Esperamos que el empresario dueño de Garbarino, que está en negociaciones con inversores, le encuentre la solución”, indicó.

