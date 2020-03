Rosenkrantz se defendió y dijo ser víctima de una "burda operación"

por Cecilia Devanna

El presidente de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkrantz, presentó ayer un escrito ante el juez federal Ariel Lijo, en el que denunció que estaba siendo víctima de una “burda operación”. Fue en referencia a la denuncia radicada en su contra a fines del año pasado, de forma anónima, ante la Justicia federal, en la que se lo acusa del presunto cobro de sobornos a través de cuentas en paraísos fiscales.

“La denuncia que se formula es absolutamente falsa. No tengo cuentas bancarias ni sociedades en paraísos fiscales. No soy el propietario ni el beneficiario de las cuentas que falsamente se me atribuyen. Nunca intenté cobrar ni cobré soborno alguno. Todo mi patrimonio está íntegramente declarado”, aseguró Rosenkrantz en el escrito de dos páginas al que accedió PERFIL.

La presentación de Rosenkrantz llega pocos días después de que Lijo ordenara una batería de medidas de prueba para investigar las supuestas sociedades offshore y cuentas que se le adjudican a Rosenkrantz en la denuncia anónima. Las medidas incluyen desde pedido de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) hasta exhortos a la Justicia de Panamá, pidiendo datos de las presuntas cuentas.

La causa se inició cuando a mediados de diciembre pasado llegó un mail a varios juzgados y fiscalías federales en los que se denunciaba la existencia de 71 cuentas en el exterior que vinculaban tanto a Rosenkrantz como a su ex socio, Gonzalo Bouzat, con quien compartió estudio hasta su ingreso en la Justicia, en 2016, tras ser propuesto por el macrismo junto a Horacio Rosatti.

Fue entonces cuando el fiscal Eduardo Taiano, uno de los que recibió el mail, decidió realizar una denuncia. Por sorteo, el caso recayó en el juzgado de Lijo, de turno con Delgado, quien a su vez impulsó la instrucción de la causa.

“La denuncia, en mi convicción, no es la consecuencia del proceder de un lunático sino que responde a una burda operación que ha requerido la creación y el mantenimiento de una página web, la invención de datos financieros y el envío de mensajes masivos vía WhatsAspp y mensajes de texto”, describió el magistrado.

Rosenkrantz es presidente de la Corte Suprema de Justicia desde septiembre de 2018, cuando, con el apoyo de la mayoría de sus compañeros, logró poner fin a la gestión de 12 años de Ricardo Lorenzetti.