Salta: docentes inician su segunda semana de paro en reclamo de la "cláusula gatillo"

Los docentes de Salta iniciaron esta semana su segunda semana de paro en reclamo de la reapertura de las paritarias y la aplicación de la cláusula gatillo para hacer frente a la inflación que en los primeros seis meses del año ya ascendió a 22,4%.

La protesta se inició el 15 de julio, tras el receso invernal que en la provincia se realiza del 1 al 12 de este mes. Este lunes el Gobierno provincial ofreció adelantar los aumentos acordados a principio de año, pero la propuesta fue rechazada por los docentes.

Según publica el portal local El Tribuno, referentes de los docentes autoconvocados aseguran que la pérdida en sus salarios ya alcanza los 7 puntos. "Hay malestar en la docencia porque el Gobierno no atiende los pedidos. Es por eso que hasta que no se atiendan estas demandas se va a continuar el paro, el humor de la docencia no es el mejor. La gente siente que está desprotegida", manifestaron al mencionado portal.

En tanto, el domingo se realizaron manifestaciones y cortes de rutas en diferentes puntos de la ciudad. Al mediodía, un grupo de docentes protestó en el acceso al Autódromo, en donde se corrió una nueva fecha del Súper TC2000. Otro grupo hizo cortes intermitentes cada 20 minutos en la ruta 51 y finalmente por la noche, realizaron una marcha de antorchas en la plaza 9 de Julio.

El lunes, el jefe de Gabinete de Ministros, Baltasar Saravia y los ministros de Economía, Educación y Gobierno, Emiliano Estrada, Analía Berruezo y Marcelo López realizaron una conferencia de prensa en la que prometieron "cuidar el poder adquisitivo" de los docentes con una actualización periódica en función de los indicadores del Indec "en cada uno de los meses que resten del año".

La propuesta fue rechazada y contemplaba, entre otras cosas, un incremento del 4,9% en julio y otro aumento en cada mes hasta diciembre de este año según los índices oficiales; un "incremento del 50%" en transporte; y el pago completo de la asignación extraordinaria de cinco mil pesos -que algunos docentes no cobraron en su totalidad. No obstante, aseguraron que desde la Provincia analizan descontar los días de paro a los docentes.

Entre diciembre de 2015 y 2019 los estatales habrán perdido un tercio de su salario

En tanto, este martes los docentes emitieron un comunicado en el que afirman que "la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de nuestros salarios, el estado a aumentado la presión fiscal a través del impuesto al salario (mal llamado Impuesto a las Ganancias pues el salario no es ganancia) pues, amén de que nuestros salarios han ido deteriorándose constantemente (perdiendo casi 20% durante el año 2018), el piso de ganancias no se ha movido ni siquiera respetando el magro crecimiento del salario logrando, de esta manera, que cada vez más trabajadores paguen este impuesto recesivo".

Y continúa: “Todo este proceso enmarcado en un contexto de inestabilidad laboral, cuya manifestación más cruel la soportan los docentes que cubren interinatos a término periódicamente, sin solución de continuidad, que siempre corren riesgo, cierto, de perder la fuente de trabajo y, por ende, el salario”.

En este sentido, reclamaron: “cláusula gatillo “real” de indexación mensual del salario por inflación, procurando un aumento acumulado mínimo del 35% a julio, al básico; actualización inmediata del incentivo docente a un valor de $4000 y del fondo compensador a $2000, por cargo; reembolso del impuesto a las ganancias; régimen de titularizaciones para la docencia de todos los niveles, incluyendo terciario, reconociendo los derechos adquiridos; y el no descuento de los días de paro".

MS/ CP