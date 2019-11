Sandra Russo también pidió por una navidad "sin presos políticos"

Este jueves 28 de noviembre habrá una marcha a los tribunales federales de Comodoro Py, ubicados en el barrio porteño de Retiro. ¿El reclamo? La libertad de presos kirchneristas, a quienes militantes del espacio consideran "presos políticos". Algunos de los organizadores son el ex vicepresidente Amado Boudou; la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el líder piquetero, Luis D’Elía; y el ex subsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta. Todos ellos difundieron mensajes de audio o videos bajo la consigna “Navidad sin presos políticos” para pedir a la población que marchen junto a sus familiares.

Días atrás se conocieron audios de los presos agradeciendo la convocatoria que se encargó de divulgar el exlíder de Quebracho, Fernando Esteche. Ahora llegó el turno de periodistas y militantes que estarán presentes. La primera fue la ex 6,7,8, Sandra Russo: "Te invito a que mañana jueves 28 nos acompañes a la puerta de Comodoro Py para exigir la inmediata liberación de los compañeros y compañeras presas del régimen macrista. ¡Te esperamos!".

El segundo fue Gabriel Mariotto: "El jueves nos vamos a reunir todos en Comodoro PY por una navidad sin presos políticos. Todos sabemos que fue un festival de prisiones preventivas en la venganza que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. Libertad a los presos políticos. Somos peronistas, no puede haber presos políticos en un gobierno popular".

Boudou, Milagro Sala y De Vido convocan a una marcha: ""Navidad sin presos políticos"​



Antes Boudou agradeció a la Asamblea permanente por los DD.HH., la Liga de los derechos del hombre y el Foro por la Libertad de los presos políticos por “el compromiso y solidaridad que han tenido con todas y todos los presos políticos que existen en la República Argentina”. “Tenemos que terminar con la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones y de las condenas que hemos sufrido en todo este tiempo. No es un problema de cada uno de nosotros, es un problema colectivo. No puede haber una patria con ese estado de acoso (...). Desde Ezeiza, fuerte y en paz, Amado”, expresó el exvice de Cristina Fernández de Kirchner.

La dirigente de la Tupac Amaru, detenida desde hace 3 años y ocho meses, grabó un video en el que vuelve a convocar a una marcha (ya lo hizo en 2017). “El 28 de noviembre todos a Comodoro Py para volver a recuperar la democracia y para que los presos políticos dejen de ser perseguidos por no pensar lo mismo que este Gobierno de turno que lo único que hizo fue una política nefasta para perjudicar a los argentinos, y para producir mucho miedo y armar su partido judicial”, manifestó.

Por su parte, el ex titular de la cartera de Planificación expresó: “Compañeras y compañeros, los convoca Julio de Vido desde la cárcel de Ezeiza para acompañar a nuestros familiares junto al Foro por la Libertad de los presos políticos que con el acompañamiento y el apoyo permanente la Liga de los derechos del hombre y la Asamblea permanente por los DD.HH. reclamarán el jueves 28 de noviembre a las 11:30 frente a los tribunales federales de Comodoro Py por nuestra libertad y contra los fallos vergonzosos guionados por el grupo Clarín que lidera nuestra persecución mediático y judicial”. “No hay gobierno democrático y mucho menos nacional y popular con presos políticos, por que tengamos una Navidad sin presos políticos los convocamos a participar”, agregó el ex ministro de Planificación. “Si viviera Néstor Kirchner no tengo ninguna duda que estaría marchando con nosotros, dijo D'Elía .

En tanto Baratta, consignó en un audio grabado al que accedió este medio: “En el pabellón de Ezeiza hace cuatro años que junto con otros presos políticos vivimos la extorsión, la persecución y la difamación nuestra y de nuestras familias y del proyecto político al cual defendimos. Por eso una vez más te pedimos que nos acompañes este jueves en la marcha a Comodoro Py a las 11.30 de la mañana”.

Finalmente, D’Elía también se sumó a la convocatoria y sostuvo que el ex presidente Néstor Kirchner formaría parte de la misma si no hubiera fallecido. “Si viviera Néstor Kirchner no tengo ninguna duda que estaría marchando con nosotros y estaría exigiendo nuestra libertad. Néstor nunca dejaba tirado a ningún compañero, por eso en nombre de su sagrada memoria te convocamos a que tengamos una Navidad sin presos políticos. Una abrazo para todos y, bueno, es hora de compromiso y de levantar la bandera de los presos políticos y no dejarnos tirados”, expresó.

