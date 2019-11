Desde la cárcel, Amado Boudou celebró su cumpleaños con críticas a Mauricio Macri: "Se robó el país"

En el marco de su cumpleaños número 57, el exvicepresidente Amado Boudou habló desde el penal de Ezeiza de sus expectativas sobre el gobierno del presidente electo, Alberto Fernández​, y apuntó contra Mauricio Macri al asegurar que "se robó el país junto a sus amigos".

"Las argentinas y argentinos tenemos la oportunidad de revertir algo horrible que fueron estos cuatro años de macrismo. La contracara es que es la primera vez en la historia que un proceso tan destructivo dura nada más que cuatro años y que vuelve el campo popular. Es una oportunidad muy importante", expresó el exfuncionario en declaraciones a la AM 530.

Sobre la situación del país, el economista aseguró que "no se va a solucionar sin mucho esfuerzo, sin pasión ni valentía y sin cambios estructurales de fondo que reviertan los mecanismos mediante los cuales Macri se robó el país junto a sus amigos a través de los servicios públicos".

La carta de Boudou desde la cárcel para que no se olviden de él

En este sentido, recalcó que "necesitamos continuar con las políticas de los 12 años (de kirchnerismo) y reforzarlas en aquello que hace más igualdad. El problema de la humanidad hoy no es la escasez, es la distribución. Y el centro de la extracción de valor es el sistema de servicios públicos. Creo que las AFJP de hoy son los servicios públicos".

Boudou, quien cumple su condena en Ezeiza por la causa Ciccone, aseveró: "Mirá si teníamos razón con el tema de los fondos jubilatorios que cómo terminó en Chile. Creo que la Argentina tiene la necesidad de tener un shock distributivo y entender que los servicios públicos son un derecho, no un negocio".

Amado Boudou: "Uno puede haber cometido desaciertos, pero no delitos"

Además, se refirió a “los presos políticos” y aseguró: "Las injusticias más importantes son las colectivas, pero también están las de los inocentes. Miro para atrás y veo lo que fue mi detención, el montaje... montaron una foto desde el ministerio de Patricia Bullrich para que yo saliera como un trofeo de caza. Son cosas dolorosas, pero a mí no me iban a sacar con la cabeza gacha porque soy inocente y lo único que hice fue defender a los argentinos y argentinas, en particular a los jubilados, y formar parte de un Gobierno que no tiene nada de lo que arrepentirse".

AB/MC