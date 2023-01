La zona productiva de la Argentina padece cada día los efectos de la fuerte sequía producto de la escacez de lluvias. El problema no está excento de las diputas políticas y es por eso que en las últimas horas el diputado nacional Diego Santilli le reclamó al gobernador Axel Kicillof por su "inacción" frente al problema que afecta a la provincia de Buenos Aires.

El referente de la oposición dijo en una recorrida por Pergamino, una de las localidades cuyo sector rural es uno de los más afectados por el problema, que "el gobernador llega tarde como siempre". También lo señaló por ser "socio en las ganancias pero se borra en las pérdidas", que estimó en 14 mil millones de dólares en concepto de exportaciones.

El diputado y ex funcionario porteño cruzó al mandatario del Frente de Todos por su relación con el campo. "Tiene que dejar de verlo como un enemigo porque el campo es el motor de la provincia", sostuvo.

A raíz de este problema, en la mañana de este viernes estaba prevista una reunión entre el ministro de Economía Sergio Massa y los dirigentes que integran la Mesa de Enlace. Las cuatro entidades que la conforman hicieron una conferencia de prensa este jueves en la que adelantaron que "exigiremos medidas urgentes y puntos concretos a resolver con la celeridad que el caso amerita".

Santilli contra Kicillof

Durante la recorrida, el diputado opositor sostuvo que desde mediados de 2022 "se advertía el impacto de la sequía" y consideró que a pesar de eso Kicillof "se ve que nunca se enteró de esta situación". Santilli reprochó que no se haya escuchado a los productores y pidió que se agilice la ayuda "porque lo que está haciendo el gobernador es insuficiente, lento y, otra vez, tarde".

Kicillof, apuntado por Santilli: "Llega tarde como siempre".

"La zona norte, conocida como el núcleo de la producción, es la más afectada”, lanzó Santilli en declaraciones replicadas por Parlamentario.com al tiempo que estimó que la mitad de la provincia tiene problemas, en un equivalente a 150 mil kilómetros cuadrados.

Respecto del cálculo de las pérdidas a propósito del fenómeno natural, el integrante de la coalición opositora sostuvo que el estimado de pérdidas es de 14 mil millones de dólares, lo que representa al 1,8% del PBI en materia de exportación.

"Sólo en soja, en la provincia fueron 300 mil hectáreas menos. Un número similar para el maíz. Esta sequía afectó la cosecha fina, trigo y cebada, que se siembra en invierno y se cosecha a fin de año. Ya para la siembra gruesa de soja, maíz y girasol, se habla de una pérdida del 50% de la producción”, dijo.

Santilli reclamó medidas

La mayor parte de los tambos de la provincia de Buenos Aires se han quedado sin alimentos. “Son miles de familias que viven de esto. La situación es compleja en Junín, Rojas, Chacabuco, Bragado, Pergamino, entre otros”, dijo Santilli.

El tweet que publicó Santilli tras su visita a Pergamino.

En noviembre pasado, el gobernador bonaerense anunció la emergencia por sequía y una serie de medidas paliativas para los distritos de los distritos de San Pedro, Rojas, Salto, Ramallo, Junín, Arrecifes, Alberti, Chascomús, Suipacha, Lobos, San Vicente, Magdalena y Dolores. La prórroga del pago del impuesto inmobiliario rural y la eximición del mismo impuesto fueron algunas de las iniciativas anunciadas por la Gobernación.

De todos modos, el diputado opositor pidió prórrogas impositivas y créditos productivos. “También hay que trabajar en la modificación de la Ley de Emergencia que es de 1986, con cambios en el medio, pero que ya no alcanzan. Pero más allá de eso, estamos atravesando una de las peores sequías de los últimos 60 años y el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados solamente declarando la Emergencia y tomando medidas que no les sirven a los productores”, completó Santilli.

