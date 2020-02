Se reanuda el juicio contra CFK, pero la sentencia sería recién después de 2020

por Emilia Delfino

El juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz se reanudará el lunes 10 de febrero y se espera que avance una nueva etapa del proceso: las declaraciones de alrededor de 180 testigos que serán interrogados por el fiscal Diego Luciani, los abogados de las 13 defensas y los jueces del tribunal (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso), informaron fuentes directas del caso a PERFIL.

La vicepresidenta es la principal acusada por el presunto direccionamiento de las licitaciones de más de cincuenta obras viales para favorecer al empresario amigo y socio de su familia, Lázaro Báez, quien también está siendo juzgado junto al ex ministro Julio De Vido y otros ex funcionarios como José López y Carlos Kirchner, primo del ex presidente fallecido. También son juzgados por supuesta asociación ilícita y defraudación a la administración pública, debido a presuntos sobreprecios y obras no finalizadas. Todos los procesados niegan las acusaciones.

Los testigos serán los protagonistas esporádicos de este caso en 2020, ya que los acusados no tienen obligación de estar presentes en las audiencias mientras sus abogados estén presentes en la sala.

Las cámaras estarán pendientes del presidente Alberto Fernández. CFK solicitó durante su declaración indagatoria, a fines de 2019, que se citara como testigo a su primer jefe de Gabinete y actual mandatario. También deberán declarar Sergio Massa, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, quienes también en distintos momentos entre 2008 y 2015.

Los primeros que deberán presentarse este año son dirigentes de la oposición que participaron en las denuncias por la distribución de obra pública a Báez. Entre ellos, los ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri Fernando Sánchez y Javier Iguacel, ex director de Vialidad Nacional y autor de la denuncia que originó la causa en cuestión.

Este es el único juicio oral contra Fernández de Kirchner que ha avanzado, aunque lentamente. A una audiencia por semana, entre mayo y diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal número 2 solo leyó la extensa acusación, trató los planteos de las defensas y tomó maratónicas indagatorias a los imputados que accedieron a declarar. Solo pudieron escuchar a dos de los testigos hasta el momento: los ex diputados Juan Carlos Morán y Margarita Stolbizer.

Las previsiones iniciales de llegar a una sentencia en 2020 parecen casi imposibles de concretar. Tomar las testimoniales a este ritmo podría llevar casi todo el año, estiman en el tribunal. Luego restan los alegatos, que implicarán nuevas maratónicas audiencias.

Kirchner tiene otros juicios pendientes que parecen cada vez más lejanos (ver aparte).

Si el caso de la obra pública es un hecho inédito por tener a una vicepresidenta en ejercicio en el banquillo de los acusados, en 2020 también pesará otro punto de conflicto entre la Justicia y el Ejecutivo: el juicio por el memorándum con Irán (ver aparte).

Los casos que siguen demorados

La vicepresidenta tiene varios juicios pendientes que parecen, por ahora, lejos de avanzar. Los casos Hotesur y Los Sauces, que deberán juzgarse en conjunto, aún no tienen fecha de juicio.

El caso del memorándum con Irán podría tener una especie de “pre-juicio” con las declaraciones adelantadas de dos testigos claves pedidos por las defensas: el ex secretario general de Interpol Ronald Noble y Joël Sollier, ex consejero jurídico del organismo.

Entre los imputados, además de CFK, se encuentran el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y el número dos de Justicia, Juan Martín Mena. El tribunal fijaría fecha de inicio después de agosto.

También debe fijarse fecha para el caso deldólar futuro, que tiene al gobernador de Buenos Aires y al titular de la Anses también entre los imputados, y del que pocos quieren hablar en los tribunales.

El juicio por los cuadernos tampoco tiene fecha y está último en la lista. Los jueces del Tribunal Oral Federal 7 mantuvieron reuniones en la Corte y reclamaron personal. Entre los acusados hay poderosos empresarios, la mayoría de los cuales admitieron el pago de sobornos a los Kirchner.

La Corte, actor clave

La Corte Suprema aún debe tratar varias presentaciones de la defensa de CFK por la causa de la corrupción en la obra pública.

En mayo, días antes del inicio del juicio, cuatro de los cinco ministros de la Corte (todos menos Carlos Rosenkrantz) decidieron hacer lugar a los recursos presentados, lo que implicaba tratar los planteos y decidir si daban o no la razón a la defensa. Eso significaba demorar el inicio del debate.

Las críticas de sectores políticos y mediáticos frenaron el tratamiento. El juicio comenzó y los recursos quedaron pendientes en la Corte. Algunos de ellos plantean que el caso es cosa juzgada.

Al menos hasta fines de diciembre, la ecuación había cambiado. Solo dos de los ministros, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, siguen pensando que los planteos de CFK deben ser analizados. Eso no implica que vayan a darle la razón, aseguran en sus despachos. Buscan agotar las instancias legales y evitar la futura anulación del juicio, sostienen.