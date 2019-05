En vivo: el Senado debate la ley de software y la regulación del traspaso presidencial

La Cámara de Senadores sesiona este miércoles para tratar un conjunto de iniciativas entre las que se encuentran el proyecto de beneficios fiscales para la industria del software, que podría convertirse en ley. Además, discute la regulación el traspaso de los atributos presidenciales.

La sesión se inició con la presencia de Cambiemos y el Bloque Justicialista más las bancadas provinciales, mientras que los senadores del Frente para la Victoria que lidera Cristina Kirchner bajaron al recinto recién luego de que se alcanzara el quórum.

La presencia de la ex presidenta generó expectativa no sólo porque es su primera aparición en el recinto tras el lanzamiento de su precandidatura y el inicio del juicio en su contra, sino también por el recuerdo de su traspaso de mando en 2015, cuando decidió no entregarle los atributos a Mauricio Macri.

Buscan regular el traspaso presidencial para evitar escándalos como el de 2015

Se espera que durante la jornada se sancione el "régimen de promoción de la economía del conocimiento", más conocido como ley de software, impulsada por el Gobierno. El proyecto cuenta con media sanción de Diputados.

La iniciativa establece reducciones e incentivos fiscales para empresas de software y de otras ramas de la industria con potencial exportador. Tiene como antecedente el Régimen de Promoción de la Industria del Software (Ley 25.922) y busca ampliar los beneficios de ese programa -que vence en diciembre próximo- y prorrogarlos hasta 2030.

Su objetivo es ampliar el espectro de actividades alcanzadas por esa ley (referida a la de creación y desarrollo de software) a "servicios informáticos y digitales" incluidos el "desarrollo de productos de software que se apliquen a actividades como e-learning, marketing interactivo, e-commerce, servicios de provisión de aplicaciones", entre otros.

Del banquillo de los acusados a la banca en el Senado: Cristina Kirchner vuelve al Congreso

También agrega rubros, dado que además del software incluye a la producción audiovisual; biotecnología, biología, bioquímica, microbiología y afines; servicios geológicos; nanotecnología; y las industrias aeroespacial, satelital y nuclear.

En tanto, la iniciativa para regular el traspaso de mando cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y establece que el presidente en ejercicio ocupará el cargo hasta el mediodía del 10 de diciembre, cuando en Asamblea Legislativa asuma el presidente electo; es decir, que a partir del momento de la jura se producirá la transferencia de mando.

El texto además regula la entrega de los atributos presidenciales (la banda y el bastón) que deberán ser entregados en Casa de Gobierno o en el Congreso, si ambas partes llegan a un acuerdo, según detalló el portal Parlamentario.

También, se votará otro proyecto proveniente de la Cámara baja que declara la emergencia económica, productiva, financiera y social por un año para los productores citrícolas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.

MS/MC.