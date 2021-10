Sergio Berni aseguró que no agarró del cuello a Máximo Kirchner, pero confesó que discutieron fuerte

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, desmintió que hubiera agarrado del cuello a Máximo Kirchner, dato que había revelado el periodista Carlos Pagni. De todos modos, reconoció que con el hijo de Cristina Kirchner discutieron fuerte porque tienen “una visión táctica totalmente distinta”.

En diálogo con Luis Novaresio por América 24 el funcionario reconoció: “Discutimos, sí, claro, por supuesto. En el peronismo se discute, se discute fuerte, más cuando hay confianza de por medio, sería deshonesto decir que no he discutido muy fuerte con él, pero de ahí a agarrarlo del cuello, eso no es lo que sucedió”.

Carlos Pagni reveló que Sergio Berni "lo agarró del cuello a Máximo Kirchner y lo tuvo que separar el jefe de policía"



“Discutimos porque tenemos una visión táctica totalmente distinta, si bien estratégicamente tenemos el mismo pensamiento de modelo de país, tácticamente, en relación en cómo llegar a los objetivos y sobre todo los electorales, pensamos diferente”, sostuvo. “Yo estaba convencido de que teníamos que hacer una interna, me parece que era la mejor manera de ordenar, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro”, profundizó.

El funcionario hizo hincapié en que era necesario hacer una medición de fuerza realista para decidir quién debía ocupar cada lugar y por qué. “En la política hay mucha mezquindad, a la hora de pasar por la ventanilla a cobrar, todos pasan, pero cuando hay que poner las cartas sobre la mesa, jugar y ver cuántos votos tiene cada uno, muchos esconden las cartas, por eso me parecía una buena oportunidad para hacer un balance hacia adentro”, explicó.

En esa división interna reconoció que él se coloca en un espacio diferente: “El frente electoral debería haber tenido un representante por cada uno de los cuatro espacios: el máximo representante del massismo ir a la interna, el máximo representante que el presidente quisiera poner en una interna tenía que estar, La Cámpora tenía que tener una interna y el resto de nosotros, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, elegir otro representante”.

Frente a la pregunta de Novaresio sobre si consideraba a Máximo como un líder, contestó sin titubear: “Yo tengo una jefa que es Cristina".



Sobre el resultado electoral

Sergio Berni reflexionó también sobre las razones del resultado de las PASO y distinguió entre razones subjetivas y objetivas. “Todos los oficialismos que fueron a elecciones perdieron y el efecto pandemia influyó, como eso no se puede demostrar, se trata de una razón subjetiva”, comenzó y sumó “hay una cuestión objetiva, nosotros vinimos a resolverle una cuestión a los argentinos y todavía no se lo pudimos resolver, que es mejorarle su poder adquisitivo, mejorar el salario y generar más empleo, pero bueno tuvimos un año y medio que no estaba en los planes de nadie”.

“Así como sufrimos esta derrota, creo que el peronismo está en condiciones, en estos dos años que ya estamos dejando atrás la pandemia, para ponernos a recuperar esa triada del peronismo: la recuperación del salario, la generación del trabajo y la generación de riquezas”, concluyó.

Qué había dicho Carlos Pagni

Según el periodista Carlos Pagni, el ministro de seguridad bonaerense está en la mira hace tiempo: "No es que a Berni lo echan, sino que Berni se querría ir. ¿Por qué? No sabemos. ¿Es por el imperio de La Cámpora? Él tuvo un altercado con Máximo Kirchner, lo agarró del cuello, y los tuvo que separar el jefe de policía. Viejos enfrentamientos que, vaya a saber, se hunden en el fondo de la historia porque Berni debe conocer a Máximo desde chiquito. Casi una historia familiar", escribió en su columna.

“Estamos frente a un oficialismo sin orden. Y frente a un oficialismo, a un peronismo, que asusta ¿Y por qué asusta? Porque está asustado. Porque está frente a la posibilidad de la derrota”, escribió Carlos Pagni en La Nación y señaló que continuará el “intervencionismo” en el gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Según el periodista, para Cristina Kirchner Kicillof es leal, pero “no ofrece resultados”.

RB/FL