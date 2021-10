Sergio Berni criticó al Gobierno por defender a Jones Huala: "Es un error garrafal"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a marcar sus diferencias con el Gobierno nacional de Alberto Fernández. En este caso, por la defensa que hizo el canciller argentino en Chile, Rafael Bielsa, sobre el referente mapuche Facundo Jones Huala en la audiencia por su libertad condicional. “Es un error garrafal”, sentenció.

Entrevistado por LN+, el funcionario bonaerense criticó la postura argentina en la situación procesal del referente del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). "Jurídicamente me parece un desacierto. Porque el derecho constitucional es a la legítima defensa y hasta el peor delincuente merece defenderse. Y acá tenemos el gran problema: Huala no se considera argentino. Es más, cuando le preguntan la nacionalidad dice: mapuche, no argentino. Me parece un error garrafal salir en su defensa", afirmó Berni.

"Entonces, si una persona niega nuestros símbolos, nuestra bandera, y los cientos de miles de hombres y mujeres que dieron la vida por nuestra Nación, me parece que nada tiene que hacer el Estado defendiendo a una persona que justamente niega esa nacionalidad", agregó el ministro bonaerense.

En esa línea, continuó: "Además, Huala está vinculado a situaciones criminales que atemorizan a la gente con sus acciones vandálicas". Cuando le preguntaron si creía que Jones Huala era un terrorista, señaló: "La escuché decir a la fiscal que él quiere imponer sus ideas por la fuerza ¿Y cómo se llama eso?".

"Me parece un error garrafal, no solamente jurídico, sino como argentino. Si yo fuera presidente espero que termine de cumplir los nueve años de condena y después pido la extradición para la Argentina para cumplir condena por apología del delito, porque no nos olvidemos que atrás de los actos vandálicos que hubo (en la Argentina) la semana pasada o la anterior estaba la incitación a la violenta y el llamamiento a la sublevación de este grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que no hace más que atemorizar”, concluyó.

Por otro lado, Berni habló sobre las internas en el Frente de Todos: "Ojalá sea peleados, creo que estamos pasando por una crisis política. El peronismo se disoció de sus bases".

"Hay muchas contradicciones dentro del frente. No serían grabes si fueran entre los diferentes vertientes que aquellos que componen el FDT. Hay ciertos partido de izquierda, y yo con la izquierda no tengo nada que ver pero la respeto, la escucho, la discuto. El problema son las contradicciones de los mismos que conducen los espacios de adentro del FDT", argumentó.

Sobre si se refería a Alberto Fernández cuando habló de incoherencias, respondió: "Me decías si para mí Alberto es peronista o no, él dijo que no. Dijo que era social demócrata. Lo escuché con Cynthia García decir que es liberar de izquierda".

Sobre la derrota de las PASO, opinó: "Otra de las causas por la cual me parece que nos ha ido muy mal en PBA es por el capricho de algunos funcionaros que rodean al presidente, que le hicieron creer de manera inexplicable que si él nacionalizaba la elección, que si ganaba por primera vez una intermedia iba a ser un fenómeno político y a partir de allí se iba a poder construir el albertismo".

ED