Sergio Berni pidió perdón a los organismos de derechos humanos

El ministro de Seguridad, Sergio Berni, generó controversia con declaraciones sobre los organismos de derechos humanos.

En el programa de radio de Romina Manguel, Berni dijo: "Asuntos internos es un lugar muy complicado. Un lugar que siempre se lo he ofrecido al sector de Derechos Humanos", arrancó.

Y siguió: "Me parecía bien que un sector que no pensara como yo estuviera en Auditoría. Ninguno aceptó, porque hay que trabajar. No aceptan porque el sueldo de un director es cinco o seis veces menos de lo que cobran todos los que están trabajando en Derechos Humanos que cobran sueldos de los más importantes del Estado, que viven viajando, dando conferencias pero que nunca aportan nada ni contribuyen a la cuestión", explicó.

Su afirmación generó repudio de los organismos y de varios dirigentes políticos. El ministro de Axel Kicillof se vio obligado a pedir perdón.

"Mis disculpas si alguien se sintió ofendido o aludido por mis declaraciones vertidas en el día de ayer, sobre todo mi respeto a Madres, Abuelas, Hijos, y familiares de víctimas de la dictadura cívico militar. Les debemos parte importante de la reconstrucción de la democracia", explicó el ministro en sus redes sociales.

Luego, aclaró que en rigor, el origen de su frase estaba relacionado a una crítica al periodista Horacio Verbitsky, integrante del CELS, sobre quien había hablado primero en el programa.

Berni había sugerido que el periodista lo criticaba por una cuestión de pauta oficial y que era un agravio al gobernador decir que uno de sus ministros tiene problemas psicológicos.

"Vale la pena una aclaración. Cuando me preguntan por Verbitsky, tengo claro que no me refiero ni a la historia, ni a las luchas de los organismos de DDHH, a quienes respeto, reconozco y admiro, me refiero a quien aprovecha esos espacios para construir su propia trayectoria".

Berni había quedado en el ojo de la tormenta con la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Bahía Blanca, que luego apareció muerto en un pantano en Villarino.

Si bien la causa de la muerte no se conoce aún, la querella apunta contra la Policía Bonaerense y ha pedido, en más de una oportunidad, la renuncia del ministro.

Kicillof siempre lo sostuvo. Incluso luego de la revuelta policial por un reclamo salarial, algo que también sacudió a Berni, pero por ahora el ministro sigue firme en el cargo.

MC