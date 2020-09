Sergio Berni: "A la gente de DDHH no les gusta trabajar, son puro bla bla"

En una tensa entrevista con Romina Manguel, el ministro de Seguridad Sergio Berni habló sobre la revuelta policial. Uno de los momentos que más crisparon al funcionario fue cuando la periodista le nombró las críticas de Horacio Verbitsky,

"Un hombre cercano a Cristina Fernández de Kirchner fue durísimo", comentó Manguel. Dijo que "tenías problemas psicológicos y esto te había pasado por estar mucho en la televisión". "Qué cosa rara", se sorprendió el Ministro, "los mismos periodistas que critican son los que están en la televisión" y remató "ni siquiera lo leo porque me aburre mucho".



Berni, sobre la protesta policial: "Muchos estaban drogados y alcoholizados"

Y agregó "estoy acostumbrado porque viene de otro sector al cual yo no pertenezco, pero me parece que es faltarle el respeto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, decirle al gobernador que tiene un ministro que está psicológicamente mal. Me parece que Verbitsky debería aclarar varias cosas de pauta oficial que en algún momento lo vamos a aclarar".

La periodista preguntó ¿crees que lo de Verbistaky tiene que ver con los planteos que han hecho varios de los Organismos de Derechos Humanos vinculado a la sospecha de la actuación de la bonaerense en el caso de Astudillo Castro?. Ofuscado, respondió "le voy a decir algo que nadie sabe. Asuntos internos es un lugar muy complicado. Un lugar que siempre se lo he ofrecido al sector de Derechos Humanos porque me parecía bien que un sector que no pensara como yo estuviera en Auditoría. Ninguno aceptó, porque hay que trabajar. No aceptan porque el sueldo de un director es cinco o seis veces menos de lo que cobran todos los que están trabajando en Derechos Humanos que cobran sueldos de los más importantes del Estado, que viven viajando, dando conferencias pero que nunca aportan nada ni contribuyen a la cuestión".



Otra vez La Bonaerense

"Es muy fuerte eso", le replicó Manguel. "He hablado con nombre y apellido y ninguno quiso venir, ese sector es puro bla bla y no se compromete. Ninguno aceptó porque ganan cinco, seis veces más, viajan por todos lados, empiezan a trabajar al mediodía, se van a las 3, 4 de la tarde, Ninguno está acostumbrado a estar trabajando desde las 7 de la mañana", terminó diciendo Berni.