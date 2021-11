Sigue el escándalo: afirman que un menor iba a en el auto que manejaba la concejala Soledad Gramajo

Tras del escándalo desatado luego de que se filtrara un video donde Soledad Gramajo, la exjueza de Faltas y concejala salteña electa en las elecciones legislativas por el Frente Unidos, manejaba alcoholizada sentada en la falda de un hombre, la funcionaria deberá dar más explicaciones, dado que se conoció que uno de los pasajeros del vehículo era menor de edad.

Hasta ahora, se sospecha que, en el momento de los hechos, Gramajo se desempeñaba como jueza del Tribunal de Faltas de la Municipalidad, organismo que castiga este tipo de conductas. Pero la revelación de la presencia de un menor de edad dentro del vehículo agrava la situación, y será necesaria la intervención de la Justicia para determinar qué hacía un menor en esas circunstancias, según informó El Tribuno de Salta.

Por su parte, esta semana la concejala se defendió y aseguró que las imágenes son viejas y que en ese momento no era aún jueza de Faltas, aunque no supo precisar cuándo se grabó ya que dijo no recordarlo.

“No era jueza de Faltas en ese momento. No recuerdo de cuándo es (el video). Hay gente muy mal intencionada, no quisiera involucrarme al respecto, a mi madre se la tuvieron que llevar internada ayer. Lo lamento y si tengo que pedir disculpas es a la sociedad, a mis hijos y a mi madre”, dijo Gramajo esta semana en declaraciones al canal A24.

La concejala escrachada por manejar borracha dijo que es víctima de “una manipulación política”

Sin embargo, en el video se escucha a una de las personas dentro del auto decir: “Está para que nos detenga ahora tu personal”. “Vamos antes de las 12, así buscamos alcohol”, dice Gramajo, quien estaba sentada arriba de un hombre, Bruno Atilio Cugusi, con el cual compartía la conducción del vehículo.

En relación a la persona que difundió el video, de acuerdo con el medio local, la filmación fue hecha por una mujer que trabajaba con Gramajo como secretaria, y que al parecer la vinculación laboral no terminó en buenos términos por presuntos malos tratos y falta de pago.

Repudio a la concejala Gramajo

Mientras busca apoyo para poder asumir su banca la semana que viene, Gramajo, la abogada que dejó su cargo en el 5 Tribunal Administrativo de Faltas para enfocarse en su postulación, se encuentra en el medio de una difícil situación, debido al repudio de dirigentes políticos y otras figuras públicas, entre ella el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz y la intendenta Bettina Romero.

Ahora bien, desde la conducción del Concejo Deliberante, el presidente del cuerpo deliberativo, Darío Madile, evitó referirse al tema, teniendo en cuenta que Gramajo fue electa como segunda concejala en la lista que Madile encabezó en las últimas elecciones.

En tanto, la concejala del Frente Unidos se negó a renunciar y dijo que asumirá su banca con el resto de los concejales que resultaron electos el 15 de agosto pasado.

