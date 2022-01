Siguen las repercusiones gremiales por el conflicto en el tren Sarmiento

Lo sucedido el miércoles 5 de enero en el Tren Sarmiento, con una medida de fuerza que lanzó un sector de trabajadores en contra de los testeos de alcoholemia obligatorios previo al inicio de su jornada laboral, tuvo repercusiones a lo largo de la jornada, con oficialismo y oposición del gremio que representa a los empleados del ferrocarril dando diversas posturas.

Para Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria, la interrupción del servicio en el Sarmiento “fue una medida inconsulta”. Según pudo saber PERFIL, el gremialista, también integrante del Consejo Directivo de la CGT, negoció en las últimas semanas con las empresas a cargo del servicio la posibilidad de que los empleados accedan a un test de alcoholemia "seguros, que no impliquen chance de contagios" y abandonar la tradicional pipeta que se utiliza.

El Tren Sarmiento normalizó su servicio luego del acuerdo gremial por los testeos de alcoholemia

Y, en medio de esa negociación "encaminada", llegó el paro que ocasionó demoras en el tren. Incluso, existe la versión de que un guarda del sector que responde a Sobrero habría dado positivo en el test y para que no lo despidieran se realizó la medida de fuerza, que no fue contundente.

El sindicato indicó en un comunicado acerca de lo que ocurrido que "el personal que está ligado a la corrida de trenes, de acuerdo a la reglamentación no puede negarse al control de alcoholemia, salvo que exista otro tipo de metodología implementada por ocasión especial”.

No lo repito más porque me aburren, en el fc. Sarmiento manda la base a través de sus asambleas, son los trabajadores y no los ex jefes de RRHH los que deciden los pasos a seguir, mucho más en este lugar donde $a$ia perdió las elección 70 a 29,86%. https://t.co/F0pgNvD13z — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) January 6, 2022

“Rechazamos y no avalamos ningún tipo de medida que atenta directamente con el estatuto, las normas y leyes vigentes y principalmente afectan a miles de usuarios que se ven imposibilitados de regresar a sus hogares”, aseguraron desde el sindicato liderado por Sasia, también Secretario General de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Por otro lado, fuentes sindicales señalan que existió "una motivación política" por parte de Sobrero, quien en los últimos tiempos mantuvo conversaciones con Omar Maturano para diseñar una CATT paralela, en un armado en el que también estuvo involucrado Roberto Fernández, representante de la UTA.

Ante este medio, Sasia evitó dar nombres propios y solo indicó que "cualquier delegado tiene que entender los alcances de representación que tiene".

Paro de dos horas en el Tren Sarmiento: guardas protestaron contra los tests de alcoholemia

La respuesta de Rubén Sobrero

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, que pertenece a la Lista Bordo Nacional afirmó: "No lo repito más porque me aburren, en el fc. Sarmiento manda la base a través de sus asambleas, son los trabajadores y no los ex jefes de RRHH los que deciden los pasos a seguir, mucho más en este lugar donde Sasia perdió las elección 70 a 29,86%".

Cabe destacar que los trabajadores de la Bordo reclamaban regresar al esquema de declaraciones juradas sobre la alcoholemia que era anterior al nuevo recurso de la pipeta, alegando que podían contagiarse de Covid-19.