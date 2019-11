Majdalani le respondió a Lázaro Báez: "Esa historia existe solo en su imaginación"

El empresario Lázaro Báez declaró este miércoles 20 de noviembre en la causa conocida como la Ruta del Dinero K y lanzó varias acusaciones que incluyeron a periodistas, abogados, fiscales y funcionarios. Pero la que más ruido hizo fue la acusación contra la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, a la que acusó de estar detrás de una supuesta maniobra de presión para que declare como arrepentido e involucre a los Kirchner en la causa por lavado de dinero.

"Soy una víctima del poder real", dijo Báez en su primera declaración ante el Tribunal Oral Federal 4 aunque no contestó preguntas del fiscal. En ese contexto, contó la supuesta operación para que inculpe a la familia Kirchner y dijo que fue "acosado por el servicio de inteligencia a la orden del actual Gobierno". Consultados por PERFIL, desde la AFI desmienten la versión del empresario: "Esa historia existe solo en su imaginación".

Báez relató que en oportunidad de ser llevado en 2016 al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza para un control oftalmológico se le presentó la abogada Claudia Balbín, quien dijo trabajar para Silvia Majdalani, ofreciéndole ser "arrepentido" y beneficios si involucraba con su declaración a los Kirchner.

La declaración de Lázaro Báez: espías, persecución y "movilidad ascendente"

"Se me acerca una mujer muy bien vestida, de cabello largo, de 60 años se identifica como la doctora Balbín, acompañada por dos personas de traje. Dijo que venía en nombre de Macri y Majdalani. Me dijo que si yo colaboraba recuperaría mis empresas y bienes y que recuperaría mi libertad, y también que mis hijos no tendrían problemas. Tenía que decir que era el testaferro de la familia Kirchner".

También hizo referencia a que el hijo de Balbín, el abogado Santiago Viola, fue abogado de tres hijos de Báez (Leandro, Luciana y Melina) en el comienzo de la investigación: "Queda claro que me pusieron en una encerrona para que culpe a la señora Cristina Fernández y su Gobierno, no pudieron doblegarme como sí ocurrió con otros", expresó.

Ante estas acusaciones, PERFIL consultó a la AFI para obtener una respuesta a las acusaciones del empresario. En ese sentido, gente del entorno de Majdalani "afirmaron que lo que dice Lázaro Báez es una enorme mentira, obviamente esta tratando de buscar la forma de salir en libertad".

"Ni Macri, ni la AFI, ni ella misma tienen nada que ver en esa historia que existe solamente en su imaginación", aseguraron.

Incluso, como prueba de la extorsión que Báez dijo sufrir, intentó reproducir, sin éxito, unos audios (que finalmente leyó), en los que el fiscal Guillermo Marijuan hablada sobre cómo iban las negociaciones para lograr el arrepentimiento en la causa de los hijos del empresario.

Declara Lázaro Báez: "Soy víctima de una campaña atroz"

"También quiero poner en conocimiento que en el estudio de la doctora Balbin mi hijo Martín fue apretado por el señor (Eduardo) Miragaya, en nombre de Majdalani, para que nos arrepintiéramos”, señaló.

En este aspecto, desde la AFI contestaron: "La situación de Miragaya, que es un ex agente, ya fue evaluada por la justicia desafectándolo de la Causa Nro. 16.389/17 en la que (el juez federal Sebastián) Casanello fue querellante, situación que está firme".

En su declaración, el empresario también manifestó que un periodista que lo visitó en la cárcel le ofreció reunirse con el actual ministro de Justicia, Germán Garavano. PERFIL se intentó comunicar con un allegado al ministro pero no obtuvo respuesta.

