Sin antecedentes, más joven y desorganizado: el perfil de los delincuentes en pandemia según Sergio Berni

Sergio Berni: el superministro en la mira

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseveró que desde que empezó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus bajó el delito en el distrito. Sin embargo, el funcionario detalló que el perfil de los criminales varió: son personas sin antecedentes, más jóvenes y desorganizadas.

“Esto es consecuencia de una situación excepcional que estamos viviendo no acá en la Argentina, sino en todo el mundo. Lo que estamos describiendo es un fenómeno que ha cruzado todo el planeta y que tiene que ver con arrastre de una crisis económica que tiene sus secuelas en las crisis sociales. Estamos ante una situación muy delicada”, expuso Berni en una entrevista con Antonio Laje por la señal de América.

“Si vamos a los números claros y la foto de hoy, esta pandemia ha implicado una baja muy significativa de todos los delitos”, afirmó el ministro de Seguridad bonaerense. “A partir de hace unos 60 días esa baja tocó un piso y empezó a incrementarse. Ahora, si comparamos las estadísticas delictivas de este mes con el mismo mes del año pasado estamos en un 35% por debajo de la media histórica de la Provincia”, agregó.

Los femicidios son los únicos delitos que no descendieron durante la cuarentena

El funcionario bonaerense estimó que después de que finalice esta pandemia habrá alrededor de un 60 por ciento de los niños por debajo de la pobreza. “Vemos que la situación se va a poner muy delicada”, advirtió, aunque también destacó que la inseguridad no es solo una consecuencia de la falta de agentes: “La seguridad no se construye solamente con policías. La Policía es un eslabón de una cadena de responsabilidades”.

Berni deslizó una crítica al sistema judicial al remarcar que de las 60 mil detenciones que hizo la policía, solo quedaron presos 6000. “De cada 10 que detenemos, 9 quedan en libertad”, indicó. En ese tramo, el funcionario explicó que antes el 80% de los criminales que se arrestaba tenía antecedentes, lo que marca que el perfil delictivo cambió con la cuarentena.

“En los últimos cuatro meses los criminales tienen tres características: no solamente comienzan a aparecer aquellos que no tienen antecedentes delictuales sino también hay una baja en la edad de cometer los delitos conjuntamente con un delito que está totalmente desorganizado. Características que están en referencia directa con esta pandemia”, consideró el ministro.

Numéricamente la policía de la provincia de Buenos Aires no solo no va estar potenciada, sino disminuida, dijo Berni

Berni explicó que las fuerzas de seguridad se encuentran en una situación crítica dado que no pudieron incorporar nuevos agentes por la cuarentena y sumado a que muchos de ellos se encuentran de licencia debido al coronavirus: “Está claro que estamos en una capacidad totalmente muy disminuida a años anteriores. Porque por un lado, no hemos podido formar porque la pandemia nos lo ha impedido y no podemos incorporar a todos los que debíamos. Por lo tanto, numéricamente la policía de la provincia de Buenos Aires no solo no va estar potenciada, sino disminuida. A parte, yo tengo más de 1500 efectivos aislados que están totalmente fuera de servicio por el COVID”.

Otro problema, según el ministro, es la sobrepoblación de reclusos “récord”. “Tenemos más de 5 mil presos a los que hay destinar casi 4 mil efectivos con todo lo que eso significa, con la presencia del COVID hay rotar detenidos que se enferman, que hay que llevarlos a los hospitales. Es todo una logística tan grande, por eso la importancia que en esta semana comenzó a sumarse en las tareas las fuerzas federales”, precisó Berni.

B.D.N.