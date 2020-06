Sergio Berni acusó a Sabina Frederic de no ayudar: "Hay una clara voluntad de no asistirnos"

"Nada". Tal fue la respuesta del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, al ser consultado sobre qué tipo de colaboración le ofreció la ministra nacional, Sabina Frederic. "No tenemos apoyo del Gobierno nacional en materia de seguridad". "Hay una clara voluntad de no asistirnos", afirmó el funcionario bonaerense al ser entrevistado en el programa Animales sueltos ( ver video ).

"No tenemos apoyo de Frederic en materia de seguridad, no estoy enojado, estoy resignado", dijo Berni. "Estoy resignado. Lo venimos manifestando desde hace ya más de 6 meses y hay claramente una voluntad de no asistirnos, sabemos que tenemos que pelearla solos. Estamos con nuestra gente a máximas revoluciones. Si no viene ayuda, seguimos adelante. Lo digo con dolor, pero no quiero mentir".

Reconociendo que el mayor distrito del país se encuentra en "una crisis sanitaria y económica" y en el que la gente vive "en estés", Berni aseguró que "es inviable un trabajo profundo en seguridad en la provincia sin asistencia del Gobierno Nacional" y remarco: "No tenemos apoyo del gobierno nacional en materia de seguridad. La última vez que hablé con Frederic fue media hora antes de que se firmara el decreto de cuarentena el 19 de marzo".

"Estamos acostumbrados a esto", dijo Berni y comparó: "Cuando Macri asumió le dio 20 mil efectivos de las fuerzas federales a la Ciudad de Buenos Aires. Además de la estructura se pasaron helicópteros y sistemas de comunicación. En Provincia estamos esperando el helicóptero que le pedimos".

Cuestionado sobre los motivos, de esta falta de colaboración entre Nación y Provincia, Berni respondió: “Habría que preguntarle a ella [Frederic]. Nosotros trabajamos con lo que tenemos", agregó, y remarcó que existe un "un ida y vuelta permanente” con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. "Con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debemos ser solidarios, el barco es el mismo, las acciones deben ser compartidas y solidarias. Estamos transitando un océano agitado", dijo.

Mirá el video con la entrevista completa

